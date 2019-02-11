شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مراحل خلال رحلة التعافى.. ماذا يحدث فى جسمك عندما تتعرض لكسر بالعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الشخص لكسر بالعظام هو أمر مؤلم بالتأكيد، ونتيجة هذا الكسر تحدث إعاقة الحركة مكان الإصابة، ونعرض فى التقرير التالى ما هو الكسر الذى يصيب العظام وماذا يحدث فى الجسم خلالها.

العظام التى تشكل الجسم تعتبر متينة وصلبة وتبقى الجسم مستقيما، بالإضافة إلى أنها الجزء الأكثر نشاطا وديناميكية من أجسامنا وفقا لموقع " boldsky"، وعند التعرض لكسر بالعظام تتخذ وقتا للشفاء والالتئام سريعا بفضل الخلايا الجذعية وقدرة العظم على تجديد نفسه.



مراحل كسر العظام

عندما يكون هناك كسر خطير قد يصاب الشخص بالصدمة مع شعور دائم بالدوار، وفى بعض الأحيان بعد الكسر قد يصاب الشخص بصدمة عميقة، حيث قد لا يكون هناك شعور بالألم، مع شحوب اللون وصعوبة التنفس تصل إلى حد الإغماء.

يحدث النزيف من الأوعية الدموية المنتشرة فى جميع أنحاء العظم فور حدوث كسر بها.

يتم تجمع الدم المتجلط حول الجزء المكسور من العظم، ويشار إليه باسم الورم الدموى، حيث يحتوى على شبكة مؤقتة من البروتينات لملء الفجوة التى تم إنشاؤها بسبب الكسر.



إصلاح العظم المسكور

بعد ذلك الالتهاب فى الظهور مكان الكسر، وتبدأ الخلايا الجذعية من الأنسجة ونخاع العظام والدم فى الانتقال نحو المنطقة المكسورة، مما يفسح المجال لتشكيل العظام والغضروف.

هذه العملية تشبه إلى حد بعيد كيفية استبدال العظام الجديدة للعظام القديمة، حيث يتم إنتاج غضروف ناعم من الخلايا من أجل ملء الفراغ الذى يقع بين الأطراف المكسورة، وذلك بعد أسبوعين من حدوث الكسر.

يبدأ تكوين العظم الناضج بعد 3 إلى 4 أسابيع من حدوث الكسر، وقد يستغرق هذا التكوين وقتًا طويلاً على حسب موقع وحجم الكسر.