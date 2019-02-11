شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الصبار للصحة.. يساعد على خفض الكولسترول والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصبار أحد أنواع النباتات الشائكة التى تستطيع العيش فى البيئة الصحراوية التى لا تحتاج إلى الكثير من المياه، ولكن الصبار يعتبر من أفضل النباتات التى تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمواد الغذائية.

هناك العشرات من أنواع الصبار الذي يضم أكثر من 200 نوع، يقوم الكثير بتجنب استخدام الصبار بسبب شعيراته الشائكة، ولكنه وفقا لموقع " medicaldaily" يساعد في تخفيف الأمراض من ارتفاع نسبة الكولسترول إلى أنواع مختلفة من السرطان.



فوائد الصبار

يحتوي الصبار على مجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الفيتامينات C و E و A والحديد والكالسيوم والكاروتينات وغيرها الكثير مما يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم.

فوائد الصبار للجسم

"يحتوي أيضا الصبار على الفلافونويد والفينولات، وهى مواد كيميائية نباتية توجد في العديد من النباتات التي نستخدمها للأغراض الطبية"، هذه المواد الكيميائية النباتية تعطي أوراق الصبار خصائصها المضادة للأكسدة."



الصبار وأهميبته للجسم

في دراسة أجريت عام 2004 ، لاحظ باحثون تأثير نوع من الصبار، المعروف أيضًا باسم التين البربري، على البالغين الذين يتناولون ما بين 5 إلى 7 مشروبات كحولية، عند تناولهم مستخلصات الصبار قبل 5 ساعات من تناول الكحول فقد عانوا من أعراض أقل، كما يعتقد الباحثون أن الصبار قام بذلك عن طريق الحد من الالتهاب في الجسم، وغالباً ما يرتبط ذلك بزيادة تناول الكحول.

الصبار يخفض نسبة الكولسترول فى الجسم

نوع آخر من الصبار يسمى "النوبال" ارتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول في الجسم بسبب محتواه من الألياف والبكتين، أثبتت دراسة أن أوراق الصبار المجففة خفضت نسبة "الكوليسترول السيئ" ومستويات الدهون الثلاثية ، في حين زاد الكولسترول الجيد كما وجد أن النبات يقلل من المخاطر المرتبطة بمشاكل القلب.



الصبار قد يخفض نسبة الكولسترول السئ بالجسم

الصبار يخفض سكر الدم

يمكن للصبار أن يساعد على خفض مستويات سكر الدم، خاصةً في مرضى السكر من النوع الثاني.

تعمل الألياف والبكتين الموجودة فى الصبار على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص السكر في المعدة والأمعاء، كما أنه يحمي الكبد من الأكسدة عن طريق تحسين حساسية الانسولين.



أهمية الصبار فى خفض نسبة سكر الدم

الصبار يعمل على فقدان الوزن

قد تساعد مستخلصات الصبار في تخفيف الوزن من خلال العمل كمدر للبول، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن الصبار قد يقلل من زيادة الوزن بسبب تأثير مضادات الأكسدة.



الصبار لفقدان الوزن

الصبار يحمي خلايا الدماغ

يحتوى الصبار على مواد تمتاز بخصائصها المضادة للالتهاب، ويعتقد الباحثون أنه يمكن أن يساعد في تقليل ضرر الجذور الحرة لخلايا الدماغ، وبفضل المواد المضادة للأكسدة الفعالة فى الصبار، يمتلك الصبار تأثير وقائي للدماغ من خلال نشاط الفلافونويد المضادة للأكسدة .



الصبار يحارب خلايا السرطان

الصبار يحارب خلايا السرطان

تحتوى أوراق الصبار على العديد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا السليمة من التلف، في دراسة قام الباحثون بتقييم تأثير أوراق الصبار على الخلايا المستخلصة من سرطان الثدي والبروستاتا والقولون وسرطان الكبد، وتم العثور على المواد الكيميائية النباتية في الورقة لتثبيط نمو الخلايا السرطانية.