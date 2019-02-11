4 معتقدات خاطئة عن السرطان.. الهاتف المحمول لا يصيب بالمرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، من بعض المعتقدات الخاطئة عن مسببات الإصابة بالمرض الذي يفتك بملايين الأشخاص سنوياً.

وهناك بعض المعلومات الخاطئة عن مرض السرطان تحتاج إلى توعية مجتمعية، ومن بينها أنه مرض حديث وهذا غير صحيح، لأن المرض موجود منذ آلاف السنين، لكنه انتشر نظراً للتغيرات في نمط الحياة التي نعيشها والتغذية وزيادة التلوث.





وعرضت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي أهم المعتقدات الخاطئة عن المرض كالتالي:

1- لا توجد أغذية تمنع الإصابة بالسرطان لكن بعضها تساعد على تقليل فرص الإصابة به، منها البروكلي، والقرنبيط، واللفت، والكرنب بأنواعه، لأنها غنية بالمواد المضادة للسرطان مثل مادة الأيزوثيوسيانيت.

2- الجرجير والسبانخ والخس، لا تمنع الإصابة بالمرض، لكن احتوائهم على كميات عالية من الألياف وحمض الفوليك ومجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة "الكاروتينات" تعزز مكافحة السرطان، وهناك البنجر والكرنب الأحمر لأن فيهما مضادات أكسدة عالية.





3- السرطان مرض مميت، لكن تتوقف نسبة الشفاء على مكان الورم وسرعة انتشاره والحالة العامة للمريض، بالإضافة إلى الوعي بالأعراض والاكتشاف المبكر وتقدم الأبحاث وعلاجات السرطان وتطورها تزيد فرصة الشفاء لأنواع كثيرة من السرطان، .

4- من الشائع بين الناس أن استخدام الموبايل يصيب بالسرطان، والحقيقة لا يوجد أي إثبات علمي يؤكد ذلك، لأن السرطان ينتج عنه حدوث طفرات في الجينات والطاقة ذات التردد المنخفض التي تنبعث من الهواتف المحمولة لا تستطيع إحداث هذه الطفرات.



