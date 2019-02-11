أضرار خل التفاح منها تلف مينا الأسنان وتفاعله مع الأدوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خل التفاح له فوائد صحية عديدة يعرفها الكثير من الناس، وأبرزها خفض نسبة الكوليسترول وإنقاص الوزن وتطهير الجسم من السموم، ولكن لا يعرف الكثيرون اضرار خل التفاح وآثاره الجانبية عند الإفراط فى استخدامه، فى هذا التقرير نتعرف على اضرار خل التفاح، بحسب موقع "Style craze".



اضرار خل التفاح

أضرار خل التفاح

إذا زاد استخدامك لخل التفاح وتناولته بإفراط فيمكن أن يسبب لك مشاكل خطيرة وفيما يلى أضرار خل التفاح.

تلف الأنسجة

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام خل التفاح إلى تلف أو تآكل المريء ومينا الأسنان وبطانة المعدة بسبب المستوى العالي من محتوى الحمض فيه، علاوة على ذلك، فإن وضع خل التفاح على الجلد مباشرة يمكن أن يسبب التهيج والطفح الجلدى.

ولمنع الآثار الجانبية لخل التفاح على الجلد، امزجه بالماء أو العسل أو العصير أو قليل من صودا الخبز خاصة عندما تكون بشرتك حساسة.



اضرار خل التفاح الطفح الجلدى

انخفاض مستويات البوتاسيوم

محتوى حمض الأسيتيك المرتفع في خل التفاح يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في دمك، وهذه الحالة تسمى نقص بوتاسيوم الدم، قد يسبب هذا الوضع العديد من الأعراض بما في ذلك الضعف والغثيان والتقلصات والتبول المتكرر وانخفاض ضغط الدم والتغيرات في إيقاع القلب والشلل.

يتفاعل مع الأدوية

بما أن خل التفاح حامض بطبيعته، يمكنه أن يتفاعل بسهولة مع بعض الأدوية مثل الملينات ومدرات البول والأنسولين، كما أن له تأثير مباشر على مستويات الأنسولين وسكر الدم، حيث يمكن أن يكون شديد الخطورة عند تناوله مع أدوية ضغط الدم والسكري.



اضرار خل التفاح منها انخفاض البوتاسيوم

مشاكل الجهاز الهضمي

الآثار الجانبية الأخرى التي تسببها الطبيعة الحمضية لخل التفاح تشمل الإسهال الشديد، عسر الهضم، والحرقة، إذا تناولته بإفراط.



اضرار خل التفاح تلف مينا الاسنان

تلف مينا الأسنان

يمكن أن يؤدي المستوى الحمضي المرتفع لخل التفاح المخفف إلى تدمير مينا الأسنان إذا كان يتم استهلاكه عن طريق الفم، بالإضافة إلى إعطاء لون أصفر لأسنانك، ويمكن أن يزيد حساسية الأسنان كذلك.

ولتجنب استخدامه مباشرة على الأسنان يمكن خلط خل التفاح مع عصير أو ماء، لتقليل الضرر المحتمل لمينا الأسنان ثم قم بتنظيف أسنانك على الفور بعد تناوله.



خفض كثافة العظام من اضرار خل التفاح

انخفاض كثافة العظام

الاستخدام المفرط لخل التفاح يمكن أن يقلل أيضا من كثافة المعادن في العظام، والتي يمكن أن تجعل العظام ضعيفة وهشة، وبالتالي، يجب على الناس الذين يعانون من مرض هشاشة العظام عدم الإفراط فى تناول خل التفاح.



التهاب الحلق من اضرار خل التفاح

التهاب الحلق

خلصت العديد من الدراسات إلى أن الإفراط في تناول خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تهيج الحلق والتهابه، وهذا يرجع إلى وجود حمض الأسيتيك في خل التفاح.



خفض السكر من اضرار خل التفاح

خفض مستوى السكر

الاستخدام المفرط لخل التفاح يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم في الجسم بسبب تأثيره على مضادات الدم، وفي بعض الحالات، قد يسبب نقص السكر في الدم، قطع إمدادات الجلوكوز إلى الدماغ، مما يؤدى إلى فقدان الوعي والغيبوبة.



حب الشباب من اضرار خل التفاح

حب الشباب وحكة الجلد

يمكن أن يؤدي الإفراط فى تناول خل التفاح إلى إنتاج حب الشباب لأن جسمنا يميل لطرد السموم عبر الجلد، ولتجنب الطفح المفاجئ لحب الشباب، استخدم خل التفاح المخفف.



حب الشباب من اضرار خل التفاح

الصداع والغثيان

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام خل التفاح في النهاية إلى حدوث صداع مؤلم مصحوبًا بشعور بالغثيان.