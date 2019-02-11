انت الان تتابع موضوع المدة المثالية للرضاعة الطبيعية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كم من الوقت تقررين أن ترضعي طفلك هو أمر متروك لك. فالخبراء لديهم توصياتهم ، والبعض الآخر لديهم آرائهم ، ولكنك كأم يجي أن تشاركي فقط طبيبك وزوجك في اتخاذ القرار بشأن ما يصلح لعائلتك.

بعض النساء يختارنا الإرضاع الطبيعي لبضعة أسابيع فقط ، وبعضهن يرضعن لسنوات عديدة ، ومعظم النساء يقمن بعمل شيء ما بينهما. سيكون هناك دائما شخص يعتقد أنك رضعت لفترة طويلة جدا أو قصيرة جدا. ولكن ، لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة ، ولا ينبغي لأحد أن يحكم عليك على طول الوقت الذي تقررين فيه الإرضاع من الثدي.

المدة الموصي بها للرضاعة الطبيعية

يتفق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم إلى حد كبير حول موعد وضع إرشادات الرضاعة الطبيعية . فيما يلي بعضًا من أهم توصيات الخبراء:

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بالرضاعة الطبيعية حصريًا لمدة 6 أشهر ، ثم الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى بدء الأطعمة الصلبة لمدة عام على الأقل. بعد ذلك يمكن أن تستمر الرضاعة الطبيعية طالما ترغب الأم والطفل.

وبالمثل ، فإن الكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة (ACOG) تنصح بالرضاعة الطبيعية وحدها خلال الأشهر الستة الأولى ثم تواصل الإرضاع مع الأغذية التكميلية للسنة الأولى. بعد السنة الأولى ، يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية طالما أن الأم والطفل يرغبان في ذلك.

وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بالرضاعة الطبيعية الكاملة أو الحصرية للأشهر الستة الأولى ثم الاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع الأطعمة التكميلية لمدة عامين أو أكثر.

أنواع الرضاعة المتفق عليها

الرضاعة الطبيعية الحصرية

الرضاعة الطبيعية حصرياً هي الرضاعة الطبيعية الكاملة. وهذا يعني أن التغذية الوحيدة للطفل تأتي من رضاعة الثدي . لا يحصل الطفل الذي يتم تغذيته بالرضاعة الحصرية على أي شيء إضافي يأكل أو يشرب مثل الماء أو عصير الفواكه أو طعام الأطفال. إذا كنت تستطيعين ذلك واخترت القيام بذلك ، يفضل الخبراء الإرضاع الحصري من الثدي كمصدر أساسي للتغذية لأول 4 إلى 6 أشهر من حياة طفلك.

التغذية المختلطة

يمكنك اختيار الجمع بين الإرضاع من الثدي مع التغذية . هناك العديد من الأسباب التي تجعل الرضاعة الطبيعية الكاملة لا توافق حالتك كأم. إذا كان عليك العودة إلى العمل أو ان لا تكوني متوفرة لإرضاع طفلك كل 2 إلى 3 ساعات. أو إذا كان لديك ثدي متخلف أو قمت بإجراء جراحة سابقة للثدي ، فقد لا يكون من الممكن بالنسبة لك إنتاج ما يكفي من حليب الثدي لتلبية احتياجات طفلك المتنامي.وهنا تسمح لك التغذية المختلطة أو الرضاعة الطبيعية الجزئية بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية وتكملة حاجة طفلك مع تغذية إضافية للتأكد من أنه يحصل على كل ما يحتاجه.

الرضاعة الطبيعية والأغذية التكميلية

بعد الرضاعة الطبيعية الحصرية لأول 4 إلى 6 أشهر ، يوصي الخبراء بمواصلة الرضاعة الطبيعية مع إضافة الأغذية التكميلية. الأطعمة التكميلية هي أطعمة أخرى غير حليب الثدي . ليس المقصود منها أن تحل محل الرضاعة الطبيعية ولكنها توفر المزيد من التغذية بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.

تبدأ إضافة الأطعمة التكميلية عند إدخال طفلك لأول طعام صلب له بين 4 و 6 أشهر من العمر. وسوف ينصحك طبيب طفلك ب متى وكيف تبدأين إضافة المواد الصلبة. غالبًا ما تتم تجربة الأطعمة مثل الفواكه والخضار المهروسة وحبوب الأطفال والوجبات الخفيفة المغذية المناسبة للعمر أولاً. لا تزال الرضاعة الطبيعية موصى بها ومفيدة لطفلك في هذا العمر ، ولكن مع تقدم طفلك في العمر ، لن يكون لبن الثدي وحده كافياً لتزويده بجميع التغذية التي يحتاجها جسمه أثناء نموه.

كم من الوقت تضطرين إلى الرضاعة من أجل إفادة طفلك قدر الإمكان

أي كمية من الرضاعة الطبيعية أو حليب الثدي التي يمكن أن تعطيها لطفلك ستكون مفيدة له. حتى كمية قليلة من اللبأ ، أول حليب الثدي ، هي قيمة لطفلك. حليب الثدي الأول هو أكثر من مجرد تغذية. حيث أنه يحتوي على الأجسام المضادة والخصائص المناعية الأخرى . لذا ، حتى إذا اخترت فقط الإرضاع من الثدي لفترة وجيزة في البداية ، يمكن أن يساعد حليب الثدي المبكر في حماية حديثي الولادة من أمراض مثل الإسهال ، والتهابات الأذن ، والتهابات الجهاز التنفسي. وإذا واصلت إرضاع طفلك في مرحلة الوليد ، فستكون أكثر فائدة. الرضاعة الطبيعية يمكن أن تقلل من خطر إصابة طفلك بالربو ، والحساسية ، والسكري ، وأنواع معينة من السرطان. قد يساعدك أيضا في فقد وزن الحمل أسرع مع تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان الثدي. فليس هناك شك في أن فوائد الرضاعة الطبيعية لكل من الأمهات والأطفال الرضع عديدة. وكلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية ، كلما كانت أكبر وأطول.

متى تكون المدة أطول من اللازم

لا يوجد عمر معين يجب تنتهي الرضاعة الطبيعية. فذلك اعتمادًا على الوقت والطريقة التي تشعرين بها أنت وطفلك بوجوب التوقف ، ويوافق الخبراء على أنه يجب عليك الاستمرار في الرضاعة الطبيعية طالما وجدت أنها تعمل من أجلك. شريطة أن تبدأين في إضافة أغذية تكميلية إلى حمية طفلك أثناء نموه ، يمكن أن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو حتى لفترة أطول. لا يزال حليب الثدي يزود الأطفال الأكبر سنا بتغذية إضافية لنظام غذائي كامل وصحي. كما يستمر في توفير الأجسام المضادة والخصائص المناعية التي تساعد الأطفال الأكبر سنا على محاربة العدوى والأمراض. ستظل الرضاعة الطبيعية مفيدة لك طوال فترة رضاعة طفلك. لذا ، فالأمر متروك لك في النهاية لتحديد المدة الطويلة التي يستغرقها نمو طفلك.

هل يمكن أن تسبب الرضاعة الطبيعية مشكلات نفسية لدى الطفل الأكبر سناً

تشعر بعض الأمهات بالقلق من أن الرضاعة الطبيعية للطفل الأكبر سنًا قد تتسبب في ضرر نفسي ، ولكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الرضاعة الطبيعية للطفل الأكبر سنًا تسبب أي مشاكل على الإطلاق.

فوفقا ل AAP ، “لا يوجد حد أعلى لمدة الرضاعة الطبيعية وليس هناك دليل على ضرر نفسي أو تنموي من الرضاعة الطبيعية إلى السنة الثالثة من العمر أو لفترة أطول.”

وكما ذكرنا من قبل ، كلما زادت مدة الرضاعة ، كانت الفوائد أكبر وأطول أمداً. بالإضافة إلى ذلك ، ترتبط الرضاعة الطبيعية طويلة الأجل ببعض التأثيرات الإيجابية.