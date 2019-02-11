شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تحذرك بأن طفلك يعانى من مرض خطير أبرزها التشنجات والحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة مدى سوء حالة طفلك، هل لديه مرض شائع، مثل: الأنفلونزا أم أنه يعانى من مرض خطير، فى هذا التقرير نقدم أهم 6 علامات تحذيرية تدل على أن طفلك لديه مرض خطير ويحتاج للذهاب للطبيب فوراً، بحسب تقرير نشره موقع "Net doctor".

كيفية معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من مرض خطير

يمكن للمرض الخطير أن يقدم نفسه بطرق عديدة مختلفة، لذلك من الصعب معرفة ما الذي يجب البحث عنه من أعراض، ولكن يجب الحفاظ على الهدوء، فلا توجد علامة محددة تشير إلى أن الطفل مصاباً بمرض خطير ولكن يجب النظر للصورة بالكامل، وإذا كنت قلقًا، فاحرص على فحص طفلك عند الطبيب إذا لم يتحسن.

1- هل يعاني طفلك من الحمى؟

فى أغلب الحالات تكون الحمى أو السخونية الشديدة ناتجة عن عدوى غير خطيرة (عادة فيروس) وتتحسن مع تحسن حالة المرض، والحمى هي استجابة طبيعية ونادرا ما تسبب أي ضرر، وبعض الأطفال عرضة للتشنجات أو النوبات بسبب الحمى، ولكن هذه التشنجات نادرا ما تكون خطيرة، ويجب فحص الأطفال المصابين بالحمى من قبل أخصائي طبي منها:

- إذا كان الطفل أقل من ثلاثة أشهر لديه درجة حرارة تزيد على 38 درجة مئوية.

- إذا كان الطفل ما بين ثلاثة وستة أشهر لديه درجة حرارة تزيد على 39 درجة.

- إذا استمرت الحمى لأكثر من خمسة أيام أو إذا كانت هناك علامات مرضية أخرى.

2-هل يعاني طفلك من نوبة صرع؟

تحدث نوبات الصرع عندما يحدث خلل في النشاط الكهربائي في الدماغ، بعضها يمكن أن تؤثر على جزء واحد من الجسم (تسمى النوبات البؤرية) أو الجسم كله (تسمى النوبات المعممة)، وفي كلتا الحالتين يجب الذهاب للطبيب، ونادرا، يمكن أن تكون النوبات علامة على وجود عدوى في الدماغ مثل التهاب السحايا، أو نمو غير طبيعي مثل الورم أو حالة كامنة مثل الصرع.

3- هل يعاني طفلك من صعوبة في التنفس؟

ضيق التنفس يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى كبيرة في الصدر أو انسداد في مجرى الهواء، وقد يصاب الأطفال الصغار أيضًا بصوت يئن عند الزفير- يطلق عليه اسم "الشخير".

4- هل طفلك يتقيأ؟

القئ عند الأطفال له أسباب كثيرة- على سبيل المثال، قد يعانون من الارتجاع أو التهاب المعدة والأمعاء، ويجب فحصها إذا واجهت ﻘﻲء ﺷﺪﻳﺪ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ الاحتفاظ بأى طعام فى معدته، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف، يصبح القيء أخضر، مما يشير إلى انسداد في القناة الهضمية، يرتبط القيء بالصداع الشديد.

5-هل يعاني طفلك من طفح جلدي لا يختفى عند الضغط عليه؟

معظم الطفح الجلدي في الأطفال غير ضار وسوف يتحسن من تلقاء نفسه، ومع ذلك، يجب أن نبحث عن الطفح الجلدي الذي لا يختفى عند الضغط عليه، لأنه قد يشير إلى حالة طارئة وهى: تسمم الدم الذي يمكن أن يحدث في التهاب السحايا، والذي يسمى الإنتان السحائي.

إذا أظهر طفلك أي علامات لالتهاب السحايا أو التسمم الدموي مثل تصلب الرقبة، أو برودة اليدين والقدمين، أو الارتعاش، أو ألم في المفاصل أو الأطراف، أو كراهية للأضواء الساطعة، أو طفح في أي مكان على الجسم، أو بشرة شاحبة، اطلب المساعدة الطبية فورا.

6-هل طفلك يعانى من الجفاف؟

إذا كان طفلك يفقد الكثير من السوائل بسبب الإسهال، فيصبح معرضاً لخطر الجفاف، تشمل علامات الجفاف ما يلي:

- الخمول (التعب الشديد).

- جفاف الفم.

- قلة البول.