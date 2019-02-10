انت الان تتابع موضوع لصقات الرؤوس السوداء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كل من البثور والرؤوس السوداء هي أنواع من بثور حب الشباب، لكن هذه العيوب تتطور بشكل مختلف ، ويتم التعامل معها بشكل مختلف أيضًا .

ما هي لاصقة البثور السوداء

لاصقة البثور السوداء هي لاصقة تساعد في وقف ظهور الرؤوس السوداء والحبوب، حيث يحمي لاصق الشريط القوي والحساس الذي نستخدمه في حماية الجلد البشرة في أصعب الظروف، وهو مثالي للقدمين واليدين والكتفين والوركين والأنف، وتتميز بأنها قوية جدا، مع لاصق هيبوالرجينيك، وهي مقاومة للمياه، مصنوعة من 97 ٪ قطن ، 3 ٪ نايلون .

البثور هي نوع من الجلد الملتهب، مع بثرة حمراء ومتورمة، وغالبا ما تؤلم ، ولكن ليس دائما، وتبقى بعض البثور صغيرة ، ولكن البعض الآخر يمكن أن تصبح كبيرة إلى حد ما، يمكن أن تظهر البثور على الوجه والرقبة والكتفين ومنطقة الجذع العلوي ، وحتى على العقب، أما البثور السوداء هي البثور غير الملتهبة، هم عادة سطحية ، ليست حمراء أو منتفخة ، ولا تؤذي، في الواقع ، قد لا تلاحظ حتى أن لديك رؤوس سوداء إلا إذا كنت حقا تفحص جلدك في المرآة .

يمكنك الحصول على الرؤوس السوداء في نفس الأماكن التي تظهر بها البثور ، ولكنها أكثر شيوعًا في الأنف والذقن والشفتين وحول الأذنين، وبعض الرؤوس السوداء يمكن أن تصبح كبيرة وواضحة ، في حين أن البعض الآخر صغير جدا يمكنك بالكاد رؤيتهم بالعين المجردة .

البثور لديها رأس أسود داكن المظهر ، ومن هنا جاءت التسمية، بعض الرؤوس السوداء أكثر بنية من الأسود، وتبدو البثور مثل نقطة داكنة واضحة المعالم على الجلد، هل ظهر “النمش” الذي لم يكن موجودًا من قبل؟ انظر بتمعن؛ انها على الارجح الرؤوس السوداء، بعض الرؤوس السوداء صغيرة جدا ، صغيرة جدا يمكنك رؤيتها بالكاد، والرؤوس السوداء الأخرى يمكن أن تصبح كبيرة جدا ، عدة ملليمترات في القطر .

كيف تتطور البثور

تتطور البثور عند اصطياد سدادة من الزيت وخلايا الجلد الميتة في المسام، هذه المكونات توقف فتح المسام، وتستمر الغدد الدهنية في بشرتك في القيام بما صممت من أجله: خلق الزيت لبشرتك، ويتم ضخ الزيت في المسام، ولكن ، بدلاً من أن يكون قادراً على التدفق من وإلى المسام ، فإنه يصبح محاصراً في المسام بواسطة القابس، إضافة إلى بعض البكتيريا الجلد الطبيعي، حيث تصبح جريب متهيجة ومحتقنة، ومع عدم وجود أي مكان آخر تذهب إليه ، تتجمد وفرة الزيت وخلايا الجلد والبكتيريا وتؤدي إلى كسر جدار الجريب، وتتسارع خلايا الدم البيضاء وتصبح المسام حمراء ومتورمة، وتتشكل البثرة .

وعلى غرار البثور ، تظهر الرؤوس السوداء أيضًا عندما يتطور القابس في الجريب، الفرق هو أن القابس يتطور على سطح الجلد وليس أعمق داخل المسام، وعلى الرغم من أنه قد يبدو مثل الأوساخ المحاصرين في المسام ، إلا أن البقعة السوداء ليست قذرة على الإطلاق، حيث يتأكسد الجزء العلوي من القابس لأنه يتعرض للهواء ، ويتحول إلى بقعة سوداء داكنة اللون البني (فكر فيما يحدث لتفاحة عندما يتم قضمها وتعريضها للهواء ؛ يتحول لونها إلى اللون البني، يحدث نفس الشيء مع الرؤوس السوداء)، البثور السوداء عادة لا تصبح حمراء ومنتفخة لأنها نادرا ما تؤدي إلى كسر في جدار المسام .

كيفية علاج البثور

هناك الكثير من المنتجات والأدوية، ويمكن علاج حب الشباب أكثر انتشارا أو على نطاق واسع مع أدوية حب الشباب ذات الوصفة الطبية التي تحصل عليها من الطبيب المعالج، وبعض العلاجات الأكثر شيوعًا :

1- البنزويل بيروكسايد

2- الرتينوئيدات الموضعية

3- المضادات الحيوية الموضعية والمضادات الحيوية عن طريق الفم

4- الأدوية الفموية مثل الايزوتريتنون وحبوب منع الحمل (للنساء فقط) .

5- المرطبات ، والمستحضرات ، والكريمات وزيوت الوجه

6- المنظفات والكريمات المرطبة يمكن أن تساعد في علاج البثور الصلبة .

واعتمادا على شدة البثرة ، يمكن للشخص أن يعالجها في المنزل، ويمكن للشخص استخدام الطرق التالية:

1- الكريمات والمراهم، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بالكريمات التي لا تحتوي على وصفة طبية والتي تحتوي على البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك والكبريت .

2- ضغط دافئ، ويمكن للضغط الدافئ أن يخفف البقعة ، مما يسمح للقيح بالوصول إلى السطح .

3- كمادات الثلج، يعد استخدام كيس الثلج طريقة جيدة لتقليل الالتهاب والألم، وقد يكون الجليد فعالا بشكل خاص للبثور الصلبة ، مثل العقيدات والخراجات .

4- المنظفات، وجدت بعض الدراسات أن منظفات غير الصابون تكون أفضل في علاج حب الشباب من الصابون التقليدي .

5- زيت شجرة الشاي، اقترحت دراسة من عام 2007 ، مقارنة بدواء وهمي ، كان زيت شجرة الشاي أكثر فعالية بمقدار 3.5 مرات في تقليل عدد آفات حب الشباب، و 5.75 مرة أكثر فعالية في الحد من شدة تفشي المرض.

6- الكريمات القائمة على الفيتامينات، إن البيانات حول مدى جودة عمل هذه المنتجات ليست نهائية ، ويمكن أن تختلف تركيزات المكونات النشطة ، مثل الريتينول أو الزنك ، بين المنتجات .

7- تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون هناك صلة بين صحة الجهاز الهضمي (GI) ، حب الشباب ، والاكتئاب أو القلق. يقترح الباحثون أن تناول البروبيوتيك قد يساعد .