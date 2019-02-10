انت الان تتابع موضوع درجة حرارة الانسان الطبيعية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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درجات حرارة الجسم من الامور التي لابد من متابعتها باستمرار ، و ذلك لتجنب الاصابة بالأمراض ، و ذلك لأن هناك العديد من الأسباب من الممكن ان ينتج عنها تغيرات في درجات حرارة الجسم ، و هذه التغيرات قد يكون بعضها خطيرا.
درجة حرارة جسم الشخص العادي
– قد تكون سمعت أن درجة حرارة الجسم “الطبيعية” هي 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) ، و هذا الرقم هو فقط متوسط ، فدرجة حرارة جسمك قد تكون أعلى قليلا أو أقل.
– إن قراءة درجة حرارة الجسم أعلى أو أقل من المتوسط لا تعني تلقائياً أنك مريض ، فيمكن أن يؤثر عدد من العوامل على درجة حرارة جسمك ، بما في ذلك العمر و الجنس و الوقت من اليوم و مستوى النشاط.
هل درجة الحرارة هذه هي نفسها لجميع الأعمار؟
– قدرة جسمك على تنظيم التغيرات في درجة الحرارة مع تقدمك في السن بشكل عام تختلف ، حيث يواجه كبار السن صعوبة أكبر في الحفاظ على الحرارة ، و هم أيضا أكثر عرضة لخفض درجات حرارة الجسم ، حيث يقدر متوسط درجات حرارة الجسم على أساس العمر على النحو التالي:
– في الرضع والأطفال ، يتراوح متوسط درجة حرارة الجسم من 97.9 درجة فهرنهايت (36.6 درجة مئوية) إلى 99 درجة فهرنهايت (37.2 درجة مئوية).
– اما عند الكبار يتراوح متوسط درجة حرارة الجسم بين البالغين بين 97 درجة فهرنهايت (36.1 درجة مئوية) و 99 درجة فهرنهايت (37.2 درجة مئوية).
– كذلك البالغين فوق سن 65 و في كبار السن ، فإن متوسط درجة حرارة الجسم أقل من 98.6 درجة فهرنهايت (36.2 درجة مئوية).
– ضع في اعتبارك أن درجة حرارة الجسم الطبيعية تختلف من شخص لآخر ، و قد تصل درجة حرارة جسمك إلى 1 درجة فهرنهايت (0.6 درجة مئوية) أعلى أو أقل من الإرشادات المذكورة أعلاه ، مع تحديد النطاق الطبيعي الخاص بك يمكن أن يجعل من السهل معرفة متى تصاب بالحمى.
العوامل التي يمكن أن تؤثر على درجة حرارتك
– حدد الطبيب الألماني كارل وندرليخ متوسط درجة حرارة الجسم عند 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) خلال القرن التاسع عشر ، و لكن في عام 1992 ، اقترحت النتائج من دراسة التخلي عن هذا المتوسط لصالح انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل طفيف أقل من 98.2 درجة فهرنهايت (36.8 درجة مئوية).
– وأشار الباحثون إلى أن أجسامنا تميل إلى الدفء طوال اليوم ، و نتيجة لذلك قد تحدث الحمى في الصباح الباكر عند درجة حرارة أقل من الحمى التي تظهر في وقت لاحق من اليوم.
– الوقت ليس اليوم هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على درجة الحرارة ، كما تشير النطاقات أعلاه ، حيث يميل الأشخاص الأصغر سنًا إلى الحصول على درجات حرارة أعلى في الجسم ، و هذا لأن قدرتنا على تنظيم درجة حرارة الجسم تقل مع التقدم في السن.
– يمكن أن تؤثر مستويات النشاط البدني وبعض الأطعمة أو المشروبات على درجة حرارة الجسم أيضًا ، وتتأثر درجات حرارة جسم المرأة بالهرمونات أيضًا ، وقد ترتفع أو تنخفض في نقاط مختلفة خلال الدورة الشهرية للمرأة.
أعراض الحمى
يمكن أن تكون قراءة مقياس حرارة أعلى من المعتاد علامة على وجود حمى ، فبين الرضع والأطفال والبالغين ، قراءات الحرارة التالية هي عادة علامة على وجود حمى:
– قراءات المستقيم أو الأذن هي 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى.
– قراءات الفم هي 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) أو أعلى.
– قراءات الإبط هي 99 درجة فهرنهايت (37.2 درجة مئوية) أو أعلى.
– تشير الأبحاث التي أجريت في عام 2000 إلى أن حمى البالغين الأكبر سنا قد تكون أقل ، لأن الأفراد الأكبر سنا لديهم صعوبة أكبر في الحفاظ على الحرارة ، و بشكل عام ، القراءة التي تكون 2 درجة فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) فوق درجة حرارتك العادية عادة ما تكون علامة حمى.
– يمكن أن تصاحب الحمى علامات و أعراض أخرى ، بما في ذلك التعرق و القشعريرة ، و الارتجاف ، كذلك سخونة الجلد و صداع الرأس ، و آلام الجسم ، و التعب و الضعف ، و فقدان الشهية ، و زيادة معدل ضربات القلب ، و الجفاف.
– على الرغم من أن الحمى قد تجعلك تشعر بشعور سيئ ، إلا أنها ليست خطيرة ، انها مجرد علامة على أن جسمك يقاتل شيئامن من ميكروبات أو فيروسات.
أوقات لابد من الاتصال بالطبيب فيها
– اذا كان لديك درجة حرارة أكثر من 103 درجة فهرنهايت (39.4 درجة مئوية).
– اذا كنت تعاني من الحمى لأكثر من ثلاثة أيام على التوالي.
– اذا كان يصاحب الحمى أعراض مثل القيء و صداع الرأس ، و ألم في الصدر ، و تصلب الرقبة ، و الطفح الجلدي ، و التورم في الحلق.
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