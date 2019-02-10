شكرا لقرائتكم خبر عن لو جاتله النوبة وإنت معاه.. اعرف تفاصيل الإسعافات الأولية لمريض الصرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصرع هو مرض يتميز بنوبات من التشنجات والتى تحدث دون سابق إنذار، وما يقرب من 70% من المصابين بالصرع يسيطرون على نوباتهم باستخدام الأدوية، ولكن ما الذى يحدث خلال النوبة وكيف يمكن التعامل مع الشخص فى هذا الوقت، هذا ما نقدمه لك وفقا لما ذكره موقع " betterhealth" الطبى. الصرع مرض مزمن يمكن التحكم فيه الصرع مرض مزمن يمكن التحكم فيه

يعد الصرع مرضا مزمنا مثل الربو أو مرض السكري، ويمكن ضبط مشكلاته من خلال التحكم الجيد بالنوبات كخطوة أولى في الحد من المخاطر المرتبطة بالنوبات، والتى تشمل على احتمالية حدوث إصابات أو سقوط، ويمكن أن تكون أكثر خطورة في بعض الأحيان حتى أنها تساهم في الموت أو تسببه، لذلك نقدم لك أبرز الاسعافات الأولية وقت النوبة للوقاية من هذه المضاعفات.

خطوات الإسعافات الأولية للصرع

إذا كنت مع شخص مصاب بنوبة تشنجية، حاول أن:

1- ابق هادئا وابقى مع الشخص.

2- إذا كان لديه طعام أو سوائل في فمه، دحرجه على جانبه على الفور.

3- اجعله آمن واحميه من الإصابة.

4- ضع شيئا ناعما تحت رأسه وقم بتخفيف أي ملابس ضيقة.

5- طمأنة الشخص حتى يتعافى.

6- لا تضع أي شيء في فمه.