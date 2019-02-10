انت الان تتابع موضوع اعراض قرحة الرحم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قرحة الرحم هو التهاب بطانة الرحم، وهي حالة التهابية في بطانة الرحم وعادة ما يكون بسبب عدوى، وعادة لا يكون ذلك مهددا للحياة ولكن من المهم التعامل معه سريعا ومعالجته، وسوف تختفي بشكل عام عندما يعالجك الطبيب بالمضادات الحيوية، ويمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة إلى مضاعفات مع الأعضاء التناسلية ، وقضايا الخصوبة ، وغيرها من المشاكل الصحية العامة، ولتقليل المخاطر يجب الذهاب لرؤية الطبيب لتشخيص حالتك .

أسباب قرحة الرحم

يحدث عادة بسبب العدوى، والعدوى التي يمكن أن تسبب قرحة الرحم تشمل :

1- الأمراض المنقولة جنسيا، مثل الكلاميديا ​​والسيلان .

2- مرض السل .

3- العدوى الناتجة عن خليط البكتيريا الطبيعية المهبلية .

4- جميع النساء لديهن خليط طبيعي من البكتيريا في المهبل، ويمكن أن يحدث التهاب بطانة الرحم عندما يتغير هذا المزيج الطبيعي من البكتيريا بعد حدث الحياة .

عوامل خطر قرحة الرحم

أنت معرض لخطر الإصابة بعدوى يمكن أن تسبب التهاب بطانة الرحم بعد الإجهاض أو بعد الولادة ، خاصة بعد الولادة الطويلة أو الولادة القيصرية، كما أنك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب بطانة الرحم بعد إجراء طبي يتضمن دخول الرحم عبر عنق الرحم، وهذا يمكن أن يوفر طريقا للبكتيريا لدخول، وتشمل الإجراءات الطبية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب بطانة الرحم :

1- وضع جهاز داخل الرحم، مثل اللولب .

2- التمدد والكشط، مثل كحت الرحم .

3- يمكن أن يحدث التهاب بطانة الرحم في نفس الوقت مثل الحالات الأخرى في منطقة الحوض ، مثل التهاب عنق الرحم يسمى عنق الرحم، وهذه الحالات قد تسبب أو لا تسبب أعراض .

ما هي أعراض التهاب بطانة الرحم

التهاب بطانة الرحم عادة ما يسبب الأعراض التالية :

1- انتفاخ البطن .

2- نزيف مهبلي غير طبيعي .

3- إفرازات مهبلية غير طبيعية .

4- الإمساك .

5- الانزعاج عند وجود حركة الأمعاء .

6- حمة .

7- الشعور العام بالمرض .

8- ألم في الحوض ، منطقة أسفل البطن ، أو منطقة المستقيم .

كيف يتم تشخيص قرحة الرحم

سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني واختبار الحوض، وسوف ينظرون إلى البطن والرحم وعنق الرحم بحثا عن علامات الرقة والتفريغ، وقد تساعد الاختبارات التالية أيضا في تشخيص الحالة :

1- أخذ عينات أو ثقافات من عنق الرحم لاختبار البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى، مثل الكلاميديا ​​والمكورات البنية والبكتريا التي تسبب مرض السيلان .

2- إزالة كمية صغيرة من الأنسجة من بطانة الرحم لاختبار ما يسمى خزعة بطانة الرحم .

3- إجراء تنظير البطن الذي يسمح لطبيبك بالبحث عن كثب في الدواخل الداخلية للبطن أو الحوض .

4- النظر في تصريف تحت المجهر .

يمكن إجراء اختبار الدم أيضا لقياس عدد خلايا الدم البيضاء (WBC) ومعدل الترسيب في الدم (ESR) وسوف يسبب التهاب بطانة الرحم ارتفاعات في كل من العد WBC الخاص بك و ESR الخاص بك .

المضاعفات المحتملة من التهاب أو قرحة الرحم

يمكنك تجربة مضاعفات وحتى مرض شديد إذا لم يتم علاج العدوى بالمضادات الحيوية، والمضاعفات المحتملة التي يمكن أن تتطور تشمل :

1- العقم .

2- التهاب الصفاق الحوضي ، وهو التهاب عام في الحوض .

3- مجموعات من القيح أو الخراجات في الحوض أو الرحم .

4- تسمم الدم ، وهو البكتيريا في الدم .

5- الصدمة الإنتانية ، وهي عبارة عن عدوى دموية مفرطة تؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم .

6- يمكن أن يسبب التسمم الدموي الإنتان ، وهو عدوى حادة يمكن أن تزداد سوءا بسرعة، ويمكن أن يؤدي إلى صدمة إنتانية ، وهي حالة طوارئ تهدد الحياة، وكلاهما يتطلب علاج سريع في المستشفى .

7- القرحة المزمنة للرحم هو التهاب مزمن في بطانة الرحم لكنه ينتج عدوى منخفضة الدرجة، ومعظم النساء لن يكون لديهن أية أعراض، ومع ذلك وجد أن التهاب بطانة الرحم المزمن يرتبط بالعقم .

كيف يتم علاج قرحة الرحم

يتم علاج قرحة الرحم بـ المضادات الحيوية، وقد يحتاج شريكك أيضا إلى العلاج إذا اكتشف الطبيب أنك مصاب بالعدوى المنقولة جنسيا، ومن المهم إنهاء جميع الأدوية التي وصفها طبيبك، وقد تحتاج الحالات الخطيرة أو المعقدة إلى سوائل داخل الوريد والراحة في المستشفى، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الحالة بعد الولادة .

ما الذي يمكن توقعه على المدى الطويل من قرحة الرحم

إن النظرة إلى شخص مصاب بالتهاب بطانة الرحم أو قرحة الرحم علاجه بسرعة يكون جيد عموما، والتهاب المفاصل يختفي عادة بالمضادات الحيوية دون أي مشاكل أخرى، ومع ذلك يمكن أن تحدث مشاكل في التكاثر والعداوى الشديدة إذا لم يتم علاج الحالة، وهذه يمكن أن تؤدي إلى العقم أو الصدمة الإنتانية .

كيف يمكن منع قرحة الرحم

يمكنك تقليل خطر التهاب قرحة الرحم من الولادة أو إجراء أمراض النساء عن طريق التأكد من أن طبيبك يستخدم معدات وتقنيات معقمة أثناء الولادة أو الجراحة، ومن المرجح أن يصف الطبيب المضادات الحيوية التي يجب عليك اتخاذها كإجراء وقائي أثناء الولادة القيصرية أو قبل بدء الجراحة مباشرة، ويمكنك المساعدة في الحد من خطر قرحة الرحم الناجم عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي عن طريق :

1- ممارسة الجنس الآمن، مثل استخدام الواقي الذكري بعد الولادة .

2- الحصول على الفحص الروتيني والتشخيص المبكر للإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي المشتبه بها في نفسك وشريكك .

3- التحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض قرحة الرحم، فمن المهم الحصول على العلاج لمنع حدوث أي مضاعفات خطيرة .