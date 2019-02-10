شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس إزعاج .. الشخير يهدد حياتك بـ 6 مخاطر صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشخير ليس مجرد إزعاج ولكن مشكلة كبيرة تؤثر على صحتك بشكل سلبي جدا فى أكثر من جانب، ولعل أبرز هذه المخاطر التى يخلفها هى انقطاع النفس أثناء النوم الذى يمثل خطرًا كبيرًا على حدوث الوفاة المبكرة، وكذلك هناك العديد من الدراسات العلمية التى أثبتت أن الشخير مرتبط بأمراض القلب، وانخفاض الوظيفة الجنسية، ومشاكل أخرى، فالأشخاص الذين يكون الشخير بسبب انقطاع النفس النومي الشديد، لديهم فرصة أكبر بنسبة 40% للوفاة مبكراً مقارنة بأقرانهم، ونقدم هنا العديد من التفاصيل حول مخاطر الشخير لصحتك، وفقا لما ذكره كل من موقع " alaskasleep " الطبى وموقع "everydayhealth".

انخفاض الأكسجين فى الدم

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم مشكلة كبيرة تتعرض لها من الشخير، فإذا كنت لا تتنفس بانتظام، فجسمك بالتالى لا يحصل على مستويات الأكسجين في مجرى الدم الذي يحتاجه، وهذا يمكن أن يسبب ضيق الأوعية الدموية في الرئتين، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي إذا تركت دون علاج.

السكتة الدماغية

شدة الشخير ترتبط بخطر الإصابة بتصلب الشرايين السباتي، فقد تضيق الشرايين في الرقبة بسبب الترسبات الدهنية المسماة البلاك، ونتيجة لذلك تحدث السكتة الدماغية، وتفسير هذا أنه كلما ارتفع صوتك وطال الشخير كل ليلة، كلما زاد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى الطويل.

قم بحماية نفسك عن طريق الحصول على مساعدة للشخير، خاصة إذا كنت تعاني من الجيوب الأنفية أو أى مشكلات تمنعك من التنفس بشكل جيد خلال النوم كل يوم، وذلك من خلال علاجها.

الأزمة القلبية

انقطاع النفس أثناء النوم مرتبط بمشاكل القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أزمات قلبية محتملة، وتشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض قلبية غير مميتة وأزمات قلبية قاتلة.

مشكلات خلال الحمل

الشخير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل عادة ما يكون بسبب زيادة الوزن، ولكن من أكبر المخاوف أن هذا الشخير يرافقه أيضًا خطر متزايد لمضاعفات على الجنين، بالإضافة إلى أن النوم المتقطع يؤثر سلبًا في كل جانب من جوانب الصحة تقريبًا، لذلك يجب على النساء اللواتي يشخرن بصوت عال أثناء الحمل التحدث إلى طبيب الأسرة.

انقطاع طويل فى التنفس

واحدة من أكثر الآثار شيوعا من توقف التنفس أثناء الشخير هو التوقف المتكرر للتنفس، وإذا استمر انقطاع التنفس لأكثر من 10 ثوان وهو متكرر طوال الليل، قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر من النوم ومخاطر أخرى بشأن التنفس.





مرض الجزر المعدي المريئي

مرض الجزر المعدي المريئي " GERD " هو مرض شائع جدا عند الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، فهؤلاء الأشخاص قد يكون لديهم ارتجاع المريء بسبب الطريقة المضطربة التي يغلق فيها حلقهم بينما يتحرك الهواء داخل وخارج أثناء النوم، مما يتسبب في تغيرات في الضغط يمكن أن تمتص محتويات المعدة إلى المريء، ويرتبط كل من ارتجاع المريء وتوقف التنفس أثناء النوم بكون الشخص يعاني من زيادة الوزن.