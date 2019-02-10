شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: ازاى تعرف قصر نظر و ماهى طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يشكو من مشكلة فى النظر بتفاوت النسب، فقليلين هم من يمتلكون حاسة بصر مثالية أو كما يقولون 6 على 6، ولعل قصر النظر هو حالة شائعة جدا للعين والتي تجعل الأشياء البعيدة تبدو غير واضحة، بينما يمكن رؤية الأشياء القريبة بوضوح، والتى يمكن أن تتراوح من معتدلة حيث قد لا تكون هناك حاجة إلى العلاج إلى شديدة، حيث تتأثر رؤية الشخص بشكل كبير، وهنا نتحدث عن كل التساؤلات التى تدور حول هذه المشكلة الصحية وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

ما هى اعراض قصر النظر؟

• اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻟﺟﻟوس ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن السبورة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻷﻧﮭم ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت.

• الجلوس بالقرب من التلفزيون.

• الشكوى من الصداع أو العيون المتعبة.

• فرك عيونهم بانتظام.

ما هى الفحوصات التى تحتاجها فى حالة قصر النظر؟

وإذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصاب بقصر النظر، يجب أن تحجز اختبار عين عند أخصائي العيون.

يجب أن تخضع لاختبار عين روتيني على الأقل كل عامين، ولكن يمكنك إجراء اختبار في أي وقت إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن رؤيتك، ويؤكد فحص العين ما إذا كنت قصيرًا أو طويل النظر، ويتم إعطاء وصفة طبية نظارة أو عدسات لاصقة لتصحيح الرؤية.

وما هى أسباب قصر النظر؟

يحدث قصر النظر عندما لا يركز الضوء على الأنسجة الحساسة للضوء (شبكية العين) في الجزء الخلفي من العين بشكل صحيح، وبدلا من ذلك، تركز أشعة الضوء فقط أمام الشبكية، مما يؤدي إلى ظهور أشياء بعيدة غير واضحة، وليس من الواضح تمامًا سبب حدوث ذلك، لكنه غالبًا ما يتم بشكل وراثى، كما تم ربطه بالتركيز على الأشياء القريبة، مثل الكتب وأجهزة الكمبيوتر، لفترات طويلة أثناء الطفولة.

وكيف يمكن علاج قصر النظر؟

عادة ما يتم تصحيح قصر النظر بشكل فعال من خلال عدد من العلاجات، وهى:

• العدسات التصحيحية مثل النظارات أو العدسات اللاصقة لمساعدة العين على التركيز على الأشياء البعيدة.

• جراحة العيون بالليزر لتغيير شكل العين وبالتالى القضاء على مشكلة قصر النظر.

وما هى الأمراض المرتبطة بقصر النظر؟

بعض البالغين الذين يعانون من قصر النظر الشديد والأطفال الذين يعانون من قصر النظر غير المعالج، هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل أخرى في العين، ويمكن أن تشمل على:

• الحول: حالة الطفولة الشائعة حيث تنظر العيون في اتجاهات مختلفة

• العين الكسولة: حالة من الطفولة حيث لا تتطور الرؤية في إحدى العينين بشكل صحيح

• الجلوكوما: زيادة الضغط داخل العين

• إعتام عدسة العين حيث تتطور بقع غائمة داخل عدسة العين

• انفصال الشبكية: حيث تسحب الشبكية بعيدا عن الأوعية الدموية التي تزودها بالأكسجين والمواد المغذية