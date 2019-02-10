برامج لتعليم الأطفال القراءة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - تعليم الأبناء من أهم الأمور الحياتية التي يجب على أي أسرة ومدرسة التركيز عليها، خاصةً سلامة القراءة والكتابة، إذ لا يمكن لأي طالب إكمال مسيرته التعليمية بنجاح دون التمكُّن من هاتين المهارتين التعليميتين، كما أنهما تسهمان في تطوره ونموه اللغوي.

وهناك عديد من البرامج والتطبيقات التي تساعد الطفل على القراءة والكتابة بشكل سليم ومتقن.

هذا ما أوضحته لـ "الخليج 365" رؤى الصليح، مسؤولة الإعلام الإلكتروني في مكتبة "كان يا مكان"، التي كشفت أهم هذه البرامج وأكثرها فائدة:

اقرأ مع مومو

يحتوي البرنامج على أسلوب قصصي مناسب للأطفال حتى عمر عشر سنوات، إذ يتناول تعليم الكتابة بدءاً من الأحرف حتى الوصول إلى قراءة الجمل المتكاملة والربط بينها وبين الصور.

يطرح البرنامج مجموعات قصصية لطيفة، تستهوي الطفل لقراءتها، كما أنها واضحة وسلسة في التركيب الجملي، ويوجد مجاناً على كافة مشغلات الأجهزة الإلكترونية وللتحميل.

رياض ورنده

البرنامج الأكثر لطافةً وجذباً للأطفال، خاصةً المتقدمين في التعلم ومعرفة الأحرف، لأنه يعتمد على أسلوب القصة، والربط بين الصور والتخيُّلات التي تتيح للطفل استخدام ذاكرته وذهنه معاً.

وهو متاح على كافة الأجهزة أيضاً، ومجاني للتحميل، ويمكن ترقيته في كل مرة يجتاز فيها الطفل مستوى تعلم القراءة.

تطبيق أبجد

من أهم التطبيقات التي تسهم في تأسيس الطفل تعليمياً، وتمكينه من القراءة والكتابة الصحيحة باعتماد أسلوب التحريك المختص بالأحرف والحركات. ويبدأ الطفل بالتدرُّج حتى يصل إلى مرحلة الإتقان القرائي والكتابي للجمل والقصص التي يطرحها التطبيق.

ويقدم البرنامج المجاني عديداً من الأنشطة والمسابقات المتنوعة التي يستخدم فيها الطفل الحصيلة اللغوية التي أتقنها في مراحل سابقة. ويدعم البرنامج كافة مشغلات الأجهزة.

تطبيق أشكال وألوان

أحد البرامج المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصةً في المدارس، إذ يقدم أكثر من خدمة تساعد الطفل على تعلم الكتابة والقراءة، إضافة إلى الحساب، ويمكن أن يستفيد منه الطلاب في المراحل التعليمية المتقدمة.

البرنامج مجاني على كافة المشغلات، ويتم تحديثه باستمرار ليظهر بنسخة أفضل.