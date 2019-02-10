انت الان تتابع موضوع لغة الاشارة للصم والبكم بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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لغة الاشارة هي الاشارات المحددة للتواصل مع الأشخاص الذين يفقدون القدرة على السمع (الصم)،وتستخدم هذه اللغة في الكثير من البلدان حول العالم ، على الرغم من وجود بعض الاختلافات من بلد لآخر ، وتفيد في إزالة العقبات الخاصة بالتحاور وهي ممتعة لكل من الشخص الأصم والسليم على حد سواء .

يجب مراعاة بعض الأمور والنقاط عند التحدث مع الشخص الأصم

– ينبغي مواجهة الشخص الأصم مباشرة (وجها للوجه)، والتأكد م أن يدك أمامه ، ولاتنسى أن الأصم ينظر إلى شفاه الشخص الذي يتحاور معه ، لذلك ينبغي استخدام الأيدي والشفتين معا على حد سواء .

ملحوظة : من المعتقد أن الشخص الأصم يمتلك القدرة على قراءة الشفاة بصورة أفضل في حالة فتح الفم بشكل واسع ، أو الحديث بصورة بطيئة ، ولكنها ليست حقيقة فالتحدث بطريقة طبيعية أفضل ، فقط استخدم تعبيرات الوجه واليدين والشفتين .

– حاول عدم جذبه من يديه أو قطع كلامه مع أي شخص أخر أو التلويح أمام وجهه ولكن يمكنك ببساطة النقر على كتفه لجذب إنتباهه.

– تحدث مع الشخص الأصم بطريقة مرحة وكن طبيعيا ، ولا تكن عبوسا .

– يجب وضع يديك بموضع لا يغطي فمك فمن الأفضل وضع يديك أعلى الصدر بحيث يستطيع الشخص الاصم النظر إلى اليدين والشفاه في نفس الوقت.

– ينبغي مراعاة اختلافات مستويات الذكاء بين الصم ، فهناك الشخص الذكي ، والآخر الأقل ذكاءا ، فحاول التعرف على قدرات الشخص الذي تتحاور معه .

– يجب مراعاة عدم إستخدام جملة طويلة التعبير.

– نظرا لأن المحادثة تعتبر أحد وسائل الحصول على المعلومات ، لا تتردد في سؤال الشخص الأصم أن يتحدث بطيئا ، عندما لا تفهم ، لكن حاول ألا تعطيه انطباع أنك تفهمه وأنت لا تفهمه ، لأن هذا الأمر محرج بالنسبة له ولك ، وحاول الاستفهام عن معنى اشاراته حتى يشعر باهتمامك .

– لا تشعر بالخجل عندما تتحدث مع الشخص الأصم في الأماكن العامة ، بلغة الإشارة لكن كن فخورا بهذا الأمر ، وسيقدر لك ذلك الشخص الأصم في المقابل ، ويخلق بينكما جو من المودة.

– تذكر أن لكل كلمة إشارة فحاول أن تضعها في موضعها الصحيح وعند إستخدام لغة الإشارة مع الشخص الأصم ولم يفهمك حاول إعادتها وإن لم يفهمك حاول إعادتها مرة أخرى وحاول الوصول إليه بإستخدام إشارات مختلفة وحاول إستهجاء الكلمة وكتابتها أو رسمها إن أستطعت.

– لا تجرب أن تعتذر لعدم مقدرتك للتخاطب مع الشخص الأصم ، بل حاول أن تكون في موضع مرحا ، فالشخص الأصم يدرك أن أي شخص له الرغبة أن يتعلم لغة الإشارة سوف يتعلمها من خلال التعليم والتدريب

– حاول التدريب في أي وقت بالقراءة عن طريق قائمة بالكلمات الجديدة والكلمات التي لا تعرفها من خلال التدريب مع شخص أصم .

الأساليب المستخدمة في لغة الإشارة



يوجد أربعة أساليب يتم الاعتماد عليهم في لغة الإشارة بشكل كبير وهم :

1- حركة اليدين

وهي التي يتم من خلالها التعرف على الأرقام والحروف.

2- التعابير الخاصة بالوجه

وهي حركة ترتبط إلى حد كبير بحركة اليدين لكي تعطي المعنى المطلوب ويتم من خلالهم التعبير عن الميول الشخصية والمشاعر.

3- حركة الشفاه

حركة الشفاه تعد من بين المهارات التي قد تم العمل على تطويرها، والتي يقوم من خلالها الأصم قراءة حركات الشفتين ، وتحتاج تلك المرحلة لقوة ملاحظة كبيرة.

4- حركة الجسم

تختلف الحركة الخاصة بالجسم من بلد لأخرى والتي يتم استخدامها في التعبير عن الحركات الكبرى، مثل الإشارة إلى الأكتاف أو الرأس أو أي جزء من أجزاء الجسم البشري.