انت الان تتابع موضوع الصمغ العربي للجنس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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على الرغم من وجود عدد كبير من المنتجات الطبية الموجودة في الأسواق لحل المشكلات الجنسية التي يواجهها الرجال مع تقدم العمر او بسبب مشكلات جسدية ، إلا ان العديد من الأشخاص لا يفضلون تناول هذا النوع من العقاقير بسبب ما يقال عن المشكلات الكبيرة التي تسببها لعضلة القلب ، ولذلك فقد يلجأ هؤلاء إلى تناول الوصفات الطبيعية مثل أنواع بعينها من العسل الأبيض ، وايضاً استخدام خلطات من الأعشاب .

ويحتل الصمغ العربي مكانة خاصة جداً بين أفضل الوصفات الطبيعية التي ينصح بها الرجال الذين يواجهون مشكلات جنسية ولا يريدون تناول العقاقير ، رغم عدم وجود أي اثباتات علمية أو نتائج بحث تثبت قدرة الصمغ العربي في علاج المشكلات الجنسية او حتى دخوله بشكل مباشر في تكوين أي نوع من أنواع هذه العقاقير ، إلا أن نتائجه على المستخدمين كبيرة جداً .

هذا النوع من الصمغ ينتج عن اشجار السنغال بأنواعها أكاسيا سينغال (Acacia senegal) وأكاسيا سيال (Acacia seyal) . يتم الحصول عليه من الأشجار البرية في السواحل الممتدة من السنغال والسودان حتى الصومال ، وقد زرعت الأشجار المنتجة لهذا الصمغ تاريخياً في المملكة العربية السعودية وغرب آسيا ، ويحتوي الصمغ العربي على خليط من بروتين سكري وسكريات متعددة ، وهو مصدر مهم لسكريات أرابينوز والريبوز ، كما ان أهم ما يميزه أنه يذوب بسهولة مما يجعل استخدامه بسيط ومتاح للجميع .

فوائد الصمغ العربي للجنس

ينتج الصمغ العربي من عدة أنواع من نبات الأكاسيا ، وهم نبات أكاسيا سينغال (Acacia senegal) وأكاسيا سيال (Acacia seyal) ، و قد اوضحت الدراسات أن معظم أجزاء هذا النبات يمكنه أن يعالج مشاكل الضعف الجنسي ، وكذلك تجديد نشاط الرجال وتنظيم الدورة الدموية في أجسامهم ، وفيما يلي طريقة استخدام الصمغ العربي لعلاج المشكلات الجنسية عند الرجال .

الطريقة الأولى : تجفّف مجموعة من بذور الأكاسيا الاستوائية في الشمس ، ثم تمزج مع كمية مناسبة من السكر و يتم تناولها لعلاج مشاكل الضعف الجنسي .

الطريقة الثانية : يمزج 10 غرامات من أوراق الأكاسيا الخضراء مع 10 غرامات من السكر ثم تطحن ، ويتمّ تناول المزيج مع الماء من أجل زيادة عدد الحيوانات المنوية .

الطريقة الثالثة : يجفف 50 غرامًا من أوراق الأكاسيا في الشمس ثم تطحن و تغربل ، ثم يضاف لها 100 غرامٍ من السكر ، يتم تناول 10 غرامات مع الحليب الطازج كل صباح و مساء .

فوائد الصمغ العربي وتأثيره على أعضاء الجسم

– يقوم بتسهيل وتعزيز عملية الهضم ، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تسهل عمل الجهاز الهضمي والأمعاء.

– يعمل على عالج الإمساك وذلك نتيجة لتحفيزه عمل الجهاز الهضمي .

– يعمل على تقوية جهاز المناعة ، ويرجع ذلك إلى أن الألياف الموجودة فيه تعزز نمو البكتيريا الجيدة التي تعزز صحة الجسم .

– يحافظ الصمغ العربي على توازن نسبة السكر في الدم ، والفضل يعود لاحتوائه على الألياف التي تساعد في تنظيم الغلوكوز في الدم .

– يساعد في علاج التهاب الحلق ، ويخفف من الحساسية عند الغشاء المخاطي .

– يحافظ على صحة الأسنان ، فمضغه كالعلكة يمنع نمو البكتيريا في الفم ويحد من نزيف اللثة وتسوس الأسنان .

– يساعد في خسارة الوزن لأن الألياف الموجودة فيه تمنع الشعور بالجوع لفترة طويلة ، كما أنها تمتص الدهون أيضاً .

وفضلاً عن استخدام الصمغ العربي بالطرق التي ذكرنها ، هناك مكانة خاصة للصمغ العربي في تاريخ بعض الشعوب وأبرزهم الشعب السوداني ، حيث أن هناك عدد كبير من الوصفات الشعبية القديمة يستخدم بها الصمغ اعربي وشجرة (السنط ) المنتجة لها .

تتنوع استخدامات ثمار شجرة السنط وقلف فروعها وصمغها في الطب الشعبي فقد يستعمل مسحوق القرظ وأوراق شجرة السنط المحتويان على نسبة مرتفعة من مركب التانين القابض للأنسجة كمحلول غرغرة في علاج التهابات اللثة وتجويف الفم ، ويفيد في علاج الجروح المتقرحة والالتهابات الجلدية، كما يفيد شرب الماء المغلي بهما في علاج الإسهال لاحتوائهما على نسبة مرتفعة من التانين ، ويستخدم البعض مزيج البيض مع الصمغ العربي في علاج الحروق .

وبالإضافة على استخدام الصمغ العربي في الوصفات الشعبية ومستحضرات التجميل ، فأنه أيضاً يدخل في العديد من الصناعات ، حيث يستخدم الصمغ العربي بشكل واسع في الصناعات الغذائية وبعض المشروبات، ويخلط في أحوال كثيرة مع صمغ الكثيراء Tragacanth التي لها بعض الخواص المشابهة، ويستعملان في تحضير المستحلبات وتثبيت المعلقات الغذائية وسواها، كما يستخدم مستخلص قلف أشجار السنط وثمارها في دباغة الجلود لارتفاع محتواهما من التانين.