إليك 7 أفكار لوجبات عشاء مثالية من صنع يديك لعيد الحب

تفصلنا أيام معدودة عن عيد الحب ، وهو ما يعني أن قوائم الطعام تم تجهيزها لك ولمحبيك، ويبدو أن تناول الطعام خارج المنزل ليس الخيار الوحيد حين يتعلق الأمر بعيد الحب، حيث يمكنك استخدام هذا العيد كفرصة لطهي وجبة لشريكك أو أصدقائك.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه سواء كنت تبحث عن الإبداع، وترغب ببساطة في إظهار أنك تحب شريكك، فيمكنك طهي وجبة في المنزل، ونقدم هنا 7 وصفات مثالية لعشاء عيد الحب.

لازانيا بالخضار

لا يجب أن تكون نباتيًا للاستمتاع بهذه اللازانيا، والتي تتكون محتوياتها من النباتات المزروعة، حيث السبانخ، وصوص المارينيرا، مع بشر من جبن الريكوتا، فهي تناسب عيد الحب.

الحبار والكابوريا

يبدو أن عيد الحب لن يكتمل من دون الطعام الذي يتميز بالجودة، وإذا أردت التعرف على طريق الطعام البحري، ستجد الحبار المقدم في نصف صدفة، مع الكابوريا اللذيذة والزبدة السائلة.

مخفوق الجبن

ويُميّز الطعام الغارق في الجبن يوم عيد الحب، وهي طريقة جيدة لإظهار حبك للآخرين, المخفوق ليس فقط من السهل عمله، ولكنه يعني أن قادر على عمل مخفوق الشكولاتة الذي تغمسه بالفراولة.

ويمكن تقيدم التفاح أو البروكلي أو الجزر بجانب مخفوق الجبن، مع الخبز أيضًا.

الإسباغتي وكرات اللحم

تتميز هذه الوجبة بأنها تذكارية خاصة لزوجين يردان تقبيل بعضهم البعض، كما أن هذه الوصفة سهلة التنفيذ.

بيتزا على شكل قلب

أصنع البيتزا بنفسك في يوم عيد الحب، بدلًا من طلبها من المطعم، ويمكنك إعدادها على شكل قلب، وستكون مميزة كوجبة عشاء، فأثناء تشكيلك للعجينة أجعلها على شكل قلب، وضع على وجهها البيبروني والفلفل الأحمر، والرقائق الحارة.

لحمة محمرة بصوص النبيذ الأبيض

ضع اللحم في جرة، وضف إليها النبيذ الأبيض، واتركها في الفرن لتنضج، تقديمك لهذه الوجبة يعني أنها ستسمح لك بطهو وجبة أخرى، أو قضاء وقت مع شريكك تشاهدان فيلمًا سويًا حتى تنضج.

شمام الدجاج

إذا أردت وجبة تتميز بالبهارات، فإن شمام الدجاج هو الخيار، حيث الدجاج المخلوط بالبصل والأفوكادو والطماطم والفلفل الحار، مع الصوص الحار، إنها مثيرة ل الشهوة الجنسية.

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