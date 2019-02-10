شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك ببذور الكتان.. هتخسسك وتحسن هضمك وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الكتان من أفضل البذور المليئة بالفوائد الصحية فى عالم التغذية، فهى مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، ويمكن إضافة بذور الكتان إلى طبق السلطة أو الحساء أو الأطعمة المختلفة لإضفاء مذاق رائع وفائدة صحية قيمة، من خلال "دلع جسمك" نتعرف على فوائد بذور الكتان، بحسب موقع every day health".



فوائد بذور الكتان

فوائد بذور الكتان

ترتبط بذور الكتان وزيت بذور الكتان بعدة فوائد صحية بحسب الأبحاث، حيث إنه يساعد في:

1- تحسين الهضم: يمكن أن تساعد بذور الكتان في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، وذلك بفضل محتواها من الألياف.

2- خفض مستويات الكوليسترول الضار: ارتبطت بذور الكتان بخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL )، أو الكوليسترول السيء، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

3- مكافحة أنواع من السرطان: تحتوي بذور الكتان على مركبات مضادة للسرطان تسمى الليجنان، وهي مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة التي قد تساعد في إدارة أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.



بذور الكتان

4- إنقاص الوزن: وذلك لأن بذور الكتان غنية بالألياف والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء.

5- مكافحة مرض السكرى: مقاومة الأنسولين، أو عدم القدرة على الاستخدام الفعال لهرمون الأنسولين لنقل الجلوكوز إلى الخلايا، هي السمة المميزة لمرض السكري من النوع الثانى، وتشير بعض الأبحاث إلى أن بذور الكتان قد تساعد في حل هذه المشكلة.