شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار داخل الرحم.. متستهونيش بمشاعر جنينك..بيحلم ويزعل وبيدوق الأكل ويجيله زغطة كمان..اعرفى كل حركة مفاجئة معناها إيه وإزاى تتفاعلى معه.. ونصائح عشان طفلك يضحك جوة بطنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حب وغضب وجوع" جميعها مشاعر طبيعية يتعرض لها أى شخص ولكن يختلف التعبير عن هذه المشاعر من شخص لآخر، فالأطفال غالبا يعبرون عن الجوع والغضب بالبكاء المستمر وغير المفهوم، ويعبرون عن الحب بالابتسامة والحضن ولكن ماذا عن الجنين؟، هل يشعر بكل هذه الأحاسيس والمعانى.

العديد من الدراسات والأبحاث أثبتت أن الأجنة يملكون مشاعر مثل أى شخص عادى، يشعرون بالجوع والحب ويحلمون أيضا وهم داخل الرحم، لذلك يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى أسرار الجنين داخل الرحم ومشاعره المختلفة.



جنين

وفقا لما ذكره موقع Psychologytoday فإن بعض الدراسات أثبتت أن هناك اختلافا بسيطا بين المولود الجديد والجنين فى الشهر الثامن، حيث يستطيع الجنين أن يحلم ويغضب ويفرح ويشعر بكل ما يحيطه داخل الرحم، كما أنه يشعر بردود أفعال الأم، ويستطيع الجنين أيضا أن يتفاعل مع الأصوات العالية، كما قد يكون له رد فعل ويستطيع أن يحرك حدقة العين يمينا وشمالا.

من الأمور اللطيفة أيضا أن الجنين يستطيع أن يتذوق الطعام الذى تتناوله الأم، كما أنه له قدرة سمعية هائلة على تميز الأصوات وخصوصا صوت أمه وذلك لأن الجنين يستجيب لمحفزات معينة.

حركات الجنين مش مصارعة ده رد فعل لمشاعره



حركات الجنين

"هو هيطلع بطل مصارعة ولا إيه؟"، هى الجملة التى يرددها الكثيرون عندما يتحرك الجنين داخل الرحم ولكن علميا أثبتت الأبحاث أن كل هذه الحركات رد فعل لمشاعره المختلفة، ففى الشهر التاسع يحرك الجنين ذراعيه ويتغذى الجنين على السائل الأمنيوسى داخل وخارج الرحم وبالتالى يفتح فكه ويمتد، كما أنه يتثاءب ويمتص ويبتلع ويشعر بالزغطة والروائح .

وأوضح بعض العلماء الذين يتابعون الحياة اليومية للجنين أنه يقضى معظم وقته فى النوم مثله مثل الطفل الرضيع ولكن فى هذه الفترة تتحرك عينيه ذهابا وإيابا كما تفعل عين الشخص البالغ ويعتقد الباحثون أن الجنين يحلم وهو فى بطن أمه.

ويتحرك الجنين 50 مرة أو أكثر كل ساعة ويمد جسمه ويحرك رأسه ووجه وأطرافه ويكتشف أجزاء جسمه باللمس، حيث اكتشف علماء بجامعة هارفارد أن الجنين يمد يده ويلمس وجهه وساقيه وحبله السرى، وعن طريق الدفع بقدميه يستطيع المشى داخل الرحم.

حاسة السمع عند الجنين

يستطيع الجنين أن يشعر بالخوف والفرح عندما يسمع بعض الحركات والأصوات حوله وذلك بعد اكتمال حاسة السمع لديه فعندما تعطس الأم أو تصرخ فهو يشعر ويسمع هذه الأفعال جيدا، وينتبه جيدا لصوت أمه وأبيه ويميزهم عن باقى الأصوات، كما يحب الجنين بعض الحركات التى تقوم بها الأم مثل لمس البطن والحديث معه والغناء إليه، وهذه المشاعر تظهر فى صورة حركات سريعة فى بطن الأم.



نوم الجنين

التوتر ومشاعر الجنين

التوتر والقلق والنظام الغذائى السيئ الذى تتعرض له الأمهات يؤثر على صحتها ويؤثر على الجنين وقد يحوله لطفل عصبى وضعيف، حيث تشير الدارسات الحديثة إلى أن الجينات قد تكون لها تأثير أقل على معدل الذكاء، كما يستطيع الجنين أن يبكى ويحزن ويفرح حسب الحالة المزاجية للأم.

وأثبتت الأبحاث أن الأم إذا تعرضت للإجهاد والمشى لفترات طويلة يؤثر ذلك على صحة الطفل ويشعره بالتعب، كما يتخلص الجنين من فضلاته عن طريق التبول فى السائل المحيط به وفى هذه الحالة قد يتناول ما تبوله وهنا تكون وظيفة الكليتين بتنظيف كل السموم.

فوائد الحديث مع الجنين

ولان الجنين لديه مشاعر، ينصح دائمًا بالتحدث معه وهو فى بطن أمه فذلك يشعره بالأمان والحب.

وحسب ما ذكره موقع fertilitycenterlv فإن هناك فوائد عديدة للحديث مع الجنين والتحدث معه وهى:

1: التحدث مع الطفل وهو داخل الرحم يساعده على الانتباه وفك رموز الأصوات والتعرف على صوت الآم، وذلك يساعده على الترابط بعد الولادة والارتياح.

2: التحدث مع الجنين يمنحه الشعور بالأمان ويخفف أى إجهاد عليه، ومن الممكن أن يساعده أيضًا على تطوير الكلام واللغة، ويمكن أن يبدأ فى فهم وتذكر الكلمات ويمكنهم فى بعض الأحيان معرفة الفرق بين اللغات.

3: التحدث مع الجنين له فوائد صحية أيضًا للأم ويساعدها على التعود على وجود الطفل ويعزز حالتها النفسية.

وهناك بعض الطرق التى تساعد الأمهات على الحديث مع الجنين وتعزز الحب والأمان قبل الولادة.

نصائح عشان طفلك يضحك جوة بطنك

1: من الممكن الغناء للطفل الأغانى الهادئة والتى تفضلينها.

2: قراءة الصحف، أو كتب الأطفال وسرد الحواديت بصوت عالٍ حتى ينتبه لها الجنين.

3: عندما تكونين فى الشارع أو تستعدين للذهاب لأى مشوار تحدثى مع الجنين وأخبريه بذلك.

4: تحدثى للجنين عندما تكونى وحيدة وحزينة واحكى له عن كل ما يدور فى بالك.