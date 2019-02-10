شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل الوجع بس من الأسنان..تعرف على ألم الفك وكيف تسيطر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ألم الفك واحدة من أكثر مشاكل صحة الأسنان الشائعة التي يواجهها الكثير من الأشخاص، لأن عدم التوازن بين الفكين هو سبب شائع وراء مشكلة اختلال التوازن.

يبدأ الفك في الألم وفقا لتقرير موقع " askthedentist" عندما ينتقل السن من وضعه الطبيعي أو يكون هناك خلل ما، يعتمد الألم على مدى تطور المشكلة وأسبابها ، ولكن قد تختلف الأسباب اعتمادًا على المشكلة.

قد يؤثر ألم الفك على أى فئة عمرية ما بين 18 إلى 50 سنة أو حتى بعد ذلك، الإجهاد والجز على الأسنان هي بعض المشاكل التي تسهم في تفاهم مشكلة ألم الفك.

أعراض ألم الفك

الأعراض الشائعة لألم الفك هي الشعور ألم شديد في الفكين ، والصداع عند الاستيقاظ في الصباح ، ألم الأذن لأن ألم الفك يصل إلى الأذن مما يسبب إحساسًا بالرنين.

طرق علاج ألم الفك

تشخيص ألم الفك أهم شيء أن يتجاوز علاج الألم الفكي ، فقط إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب ، يمكن تقديم العلاج المنسب، بعد التشخيص الصحيح يأتي دور طب الأسنان العصبي العضلي.

الدور الرئيسي لطب الأسنان العصبي العضلي هو تشخيص السبب الجذري للألم ومعالجته ، يوفر طب الأسنان العصبي العضلي تفاصيل دقيقة حول حدوث المشكلة بشكل جذرى.

لا ينبغي تجنب تناول الطعام ولكن تجنب مضغ العلكة لأنه يضع الكثير من الضغط على الفكين، لن تؤثر المشروبات على المفصل الفكي الصدغي الخاص بك بأي شكل من الأشكال.

التأكيد على العلاج يجب أن يكون له ولكن يجب فى البداية تجنب أى شيئًا مطاطيًا أو شيء يتطلب الكثير من الضغط من الأسنان ، لان ممارسة الضغط بعد العلاج لن يسمح له بالشفاء.