شكرا لقرائتكم خبر عن النوبة القلبية والسكتة القلبية..هل هناك فرق بينهم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يخلط البعض بين مصطلح النوبة القلبية والسكتة القلبية، ولكن هلى هما حالة طبية واحدة أم أن هناك اختلاف بينهم؟ هذا ما سنجيب عنه وفقا لما ذكره موقع "Heart" الطبى.

السكتة القلبية

السكتة القلبية هي الحالة التى لا يعمل فيها القلب وقتها، حيث يبدأ يعاني الشخص من فقدان مفاجئ في ضربات القلب، يسبب اضطرابًا في ضخ الدم، مما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى باقي أجزاء الجسم.

يحدث ذلك بسبب اضطراب في الإشارات الكهربائية للقلب، و يجب علاج السكتة القلبية على الفور وإلا يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لأنها حالة قلبية خطيرة.

يجب زيارة الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من أي من الأعراض الأتيه:

الدوخة.

زيادة ضربات القلب

ألم في الصدر

القيء

التعب والضعف.

فقدان الوعي.

عدم الشعور بالنبض.

ضيق في التنفس.

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يكون هناك نقص في تدفق الدم إلى القلب، إلى جانب أن الدم لا يحمل الأكسجين للقلب، وتبدأ عضلات القلب بالموت. تسمى النوبة القلبية أيضا باحتشاء عضلة القلب.

هناك بعض علامات التحذير التي يمكن أن تشير إلى النوبة القلبية، و تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

ألم في الصدر.

ضيق في التنفس.

القيء.

التعرق البارد.

الشعور بألم فى الجزء العلوى من الجسم.

الدوخة المفاجئة.

الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية

هناك الكثير من الارتباك بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، ولكن كل من نوبة قلبية وسكتة قلبية قد يكون لهما نفس الأعراض ، ولكن هناك فرق كبير بين نوبة قلبية وسكتة قلبية.

خلال النوبة القلبية يحدث انسداد في الشريان ، والذي يمنع الدم والأكسجين من الوصول إلى القلب.

ولمن فى السكتة القلبية يتوقف القلب عن العمل أثناء بسبب اضطراب مفاجئ فيصبح ضربات القلب سريعة جدًا أو غير منتظمة.





طرق للوقاية من أمراض القلب

يمكن الوقاية من أمراض القلب أذت أحدثت بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة والتى قد تشمل:

الابتعاد عن اكتساب الكثير من الوزن والابتعاد عن الوجبات السريعة.

تناول غذاء صحي ومغذي يشمل الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف.

تجنب شرب الكثير من الكحول والسجائر قدر الإمكان.

النوم الكافي ما لا يقل عن 8 ساعات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو بعض النشاط البدني لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم.

تجنب الإجهاد.