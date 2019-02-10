إيزابيل تشارست تُثير أزمة بشأن حجاب المرأة في كندا

رفض "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" تصريحات وزيرة التعليم في مقاطعة كيبيك، إيزابيل تشارست، وتوصيف الحجاب بأنه "رمز للظلم".

وقالت مسؤولة المجلس في مدينة مونتريال رضية حميدي، إن "على تشارست، التحلي بمزيد من المسؤولية خلال إدلائها بالتصريحات كونها وزيرة معنية بإيجاد حل ل شؤون المرأة".

وأضافت حميدي، في بيان لها، السبت أن "تصريحات الوزيرة تشارست، بشأن الحجاب أمام الرأي العام، شائكة وخطيرة للغاية". وشددت على أنه "لا مكان للدولة في خزانة أي امرأة".

وأوضحت حميدي، أن "المرأة تزدهر وتتقدم عندما تعبّر عن نفسها بكل حرية، وبالطريقة التي تناسبها، ولكنها تشعر بالمعاناة عندما تُطلَق أحكام بحقها ضد خياراتها".

و قالت تشارست خلال تصريح صحافي لها الثلاثاء،: إن "غطاء الرأس الإسلامي، لا يتوافق مع قيم المرأة، ويمنع النساء من الازدهار والتقدم في المجتمع"، ووصفت الحجاب بأنه "رمز للظلم".

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