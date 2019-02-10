شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. إزاى توقف نزيف الدم لو اتعورت بسكين أو زجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل شخص فينا معرض للإصابة بالجروح والخدوش، نتيجة التعرض لمواقف عدة أثناء استخدام السكين أو نتيجة زجاج مكسور، وكل هذه المواقف تعتبر جروحا بسيطة.

ولكن يجب التعامل معها ووقف نزيف الدم فوراً لتجنب حدوث أى مضاعفات، كما ذكر موقع "‪Prevention"، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على كيفية التعامل مع نزيف الدم الناتج عن استخدام السكينة أو زجاج.

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إزاى توقف نزيف الدم لو اتعورت بالسكينة أو زجاج؟

1- اغسل الجرح بالماء الجارى لمنع انتشار العدوى.

2- اضغط على الجرح بقطعة قماش نظيفة لدقائق.

3- لا تجرب أى علاج منزلى مثل البن

4- استخدم مرهم مضاد حيوى لمنع العدوى.

‪5- ضع ضمادة أو شاش على الجرح إذا كان الجرح كبيراً.