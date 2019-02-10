شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشاكل فى الأكل.. 5 نصائح للتعامل مع اضطرابات الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرابات الطعام من الأمراض التى ترتبط بالحالة النفسية وتؤثر على شكل تناولنا للطعام، ولها أنواع عديدة منها فقدان الشهية العصبى، الشره المرضى، تجنب الطعام وغيرها، فى هذا التقرير نقدم 5 نصائح نفسية لتحسين علاقتك بالطعام إذا كنت تعانى من أحد اضطرابات الطعام، بحسب موقع net doctor.

１- تناول كل شىء باعتدال

لا تحرم نفسك من تناول أى نوع من الطعام، فإذا منعت نفسك عن نوع من الطعام خوفا من زيادة الوزن سوف تشعر بالذنب إذا تناولته أو ترغب فى تناوله بشكل نهم، لأن الممنوع مرغوب.

لذا تناول كل أنواع الطعام ولكن بكمية مناسبة.

２- استمع لجسمك



３- ابتعد عن تناول الطعام المرتبط بحالتك النفسية يجب أن تستمع لجسمك، فبالتأكيد سوف يخبرك أنك جائع ومتى يجب أن تأكل ومتى تشعر بالشبع، لذا تحتاج لتعلم الاستماع لرغبة جسدك لتناول الطعام كما يحتاجه دون أن تصدر أحكاما مسبقة على أنواع الطعام.３- ابتعد عن تناول الطعام المرتبط بحالتك النفسية

تناول الطعام عندما تكون جائعا، لكن لا تأكل إذا كنت تشعر بالملل أو تشعر بالحزن، بدلا من ذلك، ابحث عن طريقة أكثر فاعلية للتعامل مع مشاعرك بعيدا عن الطعام.

تحتاج إلى تعلم فصل المشاعر عن الأكل، قبل أن تأكل، تساءل لماذا أنت جائع؟، هل لأنك لم تأكل أو تشرب أى شىء منذ فترة من الوقت؟ أم لأنك متعب أو تشعر بالتوتر والحزن.

4- لا تتحدث عن الطعام كثيراً الأشخاص المصابون باضطرابات الأكل، سواء أكانت متعلقة بالافراط في تناول الطعام أو الامتناع عن الطعام يفكرون في طريقة الطعام أكثر من اللازم، لذا يجب أن تنتبه لطريقة تفكيرك فى الطعام.