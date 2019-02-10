أحدث صيحات التجميل بعد الولادة.. حليب الثدي لعلاج تمدد الجلد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أهم المشاكل التي تؤرق المرأة بعد الولادة تمدد جلد البطن، وهو ما يدفعها إلى الاستعانة بأطباء التجميل ومستحضرات باهظة الثمن في محاولة لإعادة جلد البطن إلى ما كان عليه. لكن أحدث صيحات التجميل بعد الولادة قد تكون صادمة للكثيرات، خاصة حين يعلمن أن الدواء في متناول أيديهن وأرخص وأبسط كثيرا مما كن يفعلن.

في محاولة منها لتقليل علامات تمدد الجلد على جسدها، قررت شانتيل كلارك وضع حليب ثديها على مكان الولادة، لتلاحظ بعد أسبوعين فقط من تجربتها حدوث تغيير جوهري، وهو تلاشي خطوط التمدد بشكل كبير، حيث تحولت من اللون الأحمر الداكن إلى الأحمر الفاتح.

ونشرت "شانتيل"، وهي من مقاطعة ألبرتا الكندية وأم لطفلة تبلغ من العمر شهرين تسمى صوفيا لي، تجربتها مع صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لينتشر المنشور بشكل كبير، ويحصل على أكثر من 11 ألف إعجاب وتعليق، بالإضافة إلى 13 ألف مشاركة.



وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، كانت "شانتيل" تضع حليب ثديها على جانب واحد من منطقة البطن على علامات تمدد الجلد في كل مرة كانت ترضع فيها طفلتها، لتلاحظ أنه ساعدها بشكل كبير ليس فقط على التخفيف من حدة العلامات، بل أدى أيضاً إلى تقليل عمقها.

وقررت الأم الكندية الكشف عن تجربتها ومشاركتها مع أمهات أخريات، وذلك بعد تشجيع والدتها، من خلال نشرها على "فيسبوك"، قائلة: "أقوم بوضع الحليب على بطني من خلال سكبه كالقطرات أثناء إرضاع طفلتي، ثم أفركه جيداً، ثم أتركه ليجف".

وتواظب "شانتيل" على هذه الطريقة منذ نحو 3 أسابيع حتى الآن، موضحة على صفحتها: "لقد لاحظت فرقاً كبيراً، ليس فقط على لون علامات تمدد الجلد، ولكن أيضاً في عمقها، أنا لا أستطيع أن أعدكِ أنها ستختفي نهائياً، لكنها بالتأكيد ستساعد على تقليلها وتلاشيها".

وجربت هذه الطريقة أيضاً أمهات أخريات، مثل إيلي شوفيت، التي كتبت على منشور "شانتيل": "نعم، هذا هو السبب الذي جعل علامات التمدد في جسمي، تصبح خفيفة للغاية".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إحدى الدراسات التي أجريت عام 2016، ونشرت في مجلة Mucosal Immunology ، أظهرت أن حليب الثدي يساعد على علاج العدوى والحد من الألم والالتهابات.