شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وعاوزة تخلفى طفل ذكى.. التزمى بالنوع ده من الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الرغبة فى الإنجاب تبدأ الأم أثناء فترة الحمل بسماع العديد من النصائح من قبل المحاطين بها، لمعرفة أسهل وأصح الطرق للحصول على حمل صحى ومثالى، ومما لا شك فيه أن جميع النساء يرغبن فى الحصول على طفل يتمتع بالذكاء الجيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح التى تساعد الحامل فى إنجاب طفل ذكى، وذلك وفقا لموقع " parents".

وأكد التقرير ضرورة الاهتمام على نوعية الطعام المتناولة من قبل المرأة أثناء الحمل، فالغذاء الصحى المتوازن يساهم بشكل كبير فى إنجاب طفل ذكى، ولدية القدرة الإدراكية العالية.

وأوضح التقرير أن هناك العديد من الدراسات الطبية التى أكدت أن الإكثار من تناول الفواكه للمرأة أثناء فترة الحمل من الحيل الأساسية الجيدة فى الحصول على مولود يتمتع بصفة الذكاء.

وأشار التقرير إلى أن السيدات اللاتى تناولن الفواكه يوميا أثناء فترة الحمل يسعدن بأطفال أكثر ذكاء من السيدات اللاتى تناول الأطعمة غير الصحية والمشبعة بالدهون.

ونصح التقرير بضرورة عدم الإسراف فى تناول الفواكه، لأنها قد تزيد من فرص الإصابة بسكر الحمل، ولكن عليك جعل وجبة يوميا غنية بالفواكه.