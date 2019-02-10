اسباب ألم الكتف وطرق علاجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الكتف من المشاكل التى نتعرض لها بشكل دائم وذلك قد يكون بسبب الإصابة والتعرض لحادث أو كسر أو نتيجة التهاب المفاصل وأسباب اخرى مختلفة، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز أسباب ألم الكتف هى: أسباب ألم الكتف أسباب ألم الكتف

ألم الكتف 1:كسر الذراع نتيجة التعرض لحادث أو صدمات عنيفة. 2:إصابة الضفيرة العضدية. 3:كسر الترقوة يسبب ألم شديد فى الكتف. 4:خلع الكتف. 5:التعرض للنوبات القلبية. 6: ألم العضلات الروماتزمية. 7: شد أو تمزق الأربطة والعضلات. 8: التهاب الأوتار.

الكتف عند الشعور بألم فى الكتف لا بد ان يذهب المريض للطبيب فورا لتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات لمعرفة السبب وعلاجه ويكون فى الغالب عن طريق المضادات الحيوية والمسكنات وإصلاح الكسور الناتجة عن ألم الكتف. وهناك بعض الطرق الطبيعية لعلاج ألم الكتف وهى: طرق طبيعية لعلاج ألم الكتف

طرق طبيعية لعلاج ألم الكتف 1: زيت الزيتون، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تسكين الألم. 2:اللافندر، يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على تسكين ألم المفاصل وعلاج الالتهاب. 3:الزنجبيل، يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة ويعمل على تحسين الدورة الدموية وتسكين الألم. 4:الليمون والعسل الأبيض، وهو من الوصفات الطبيعية التى تحتوى على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتعزيز صحة العضلات والمفاصل. 5:بذور السمسم، لها دور فعال فى تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتسكين ألم الكتف.

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