اعراض ورم الظهارة المتوسطة فى أجزاء جسمك المختلفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنواع السرطانات عديدة ومتنوعة، ولعل من بينها ورم الظهارة المتوسطة، وهو نوع من السرطان يتطور في البطانة التي تغطي السطح الخارجي لبعض أعضاء الجسم، ويؤثر ورم الظهارة المتوسطة بشكل رئيسي على بطانة الرئتين، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر أيضا على بطانة البطن وقد تصيب أيضا القلب أو الخصيتين، ويتم تشخيص معظم الحالات في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 80، ويتأثر الرجال أكثر من النساء، وهنا نتحدث بالتفاصيل عن هذا النوع من السرطانات النادرة وصعبة العلاج فى نفس الوقت وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.



ورم الظهارة

اعراض ورم الظهارة المتوسطة

اعراض ورم الظهارة المتوسطة في بطانة الرئتين

• ألم في الصدر

•ضيق في التنفس

• التعب الشديد

• ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) والتعرق، وخاصة في الليل

• السعال المستمر

اعراض ورم الظهارة المتوسطة في بطانة البطن

• ألم البطن أو تورم

• فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبررة

• الإسهال أو الإمساك

أسباب ورم الظهارة المتوسطة

يحدث ورم الظهارة المتوسطة تقريبًا بسبب التعرض للأسبست، وهي مجموعة من المعادن المصنوعة من الألياف المجهرية التي اعتاد استخدامها على نطاق واسع في البناء، زوهذه الألياف الدقيقة يمكن أن تصل بسهولة إلى الرئتين، وعادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتسبب ذلك في أي مشاكل واضحة.

تشخيص ورم الظهارة المتوسطة

إذا كان طبيبك العام يشك في ورم الظهارة المتوسطة، فقد يلزمك بإجراء عدد من الاختبارات المختلفة، بما في ذلك:

• أشعة سينية على صدرك أو بطنك.

• تصوير مقطعي، حيث يتم أخذ عدد من صور الأشعة السينية لإنشاء صورة مفصلة لداخل الجسم.

• تصريف السائل: إذا كان هناك تراكم للسوائل حول الرئتين أو في البطن، ويمكن إزالة عينة باستخدام إبرة يتم إدخالها من خلال الجلد حتى يمكن تحليل السائل.

• منظار الصدر أو البطن، حيث يتم فحص الجزء الداخلي من صدرك أو بطنك بكاميرا طويلة رفيعة يتم إدخالها من خلال قطع صغير تحت التخدير.

وهذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تشخيص ورم الظهارة المتوسطة وإظهار مدى انتشاره.

علاج ورم الظهارة المتوسطة

أفضل علاج لورم الظهارة المتوسطة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مدى انتشار السرطان:

يتم تشخيص ورم الظهارة المتوسطة في كثير من الأحيان في مرحلة متقدمة، وعادة ما يركز العلاج على السيطرة على الأعراض وإطالة أمد الحياة لأطول فترة ممكنة، وهو المعروف باسم الرعاية الملطفة أو الداعمة.

وتشمل العلاجات الممكنة ما يلي:

• العلاج الكيميائي: العلاج الرئيسي لورم الظهارة المتوسطة ويشتمل على استخدام الدواء للمساعدة في تقليص السرطان.

• العلاج الإشعاعى: يتضمن استخدام إشعاع عالي الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، ويمكن استخدامه لإبطاء السرطان وإبقائه تحت السيطرة.

• الجراحة: يمكن إجراء عملية لإزالة المنطقة السرطانية إذا تم اكتشاف ورم الظهارة المتوسطة في مرحلة مبكرة للغاية، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الجراحة مفيدة، وفي بعض الأحيان يتم إجراء عملية لإيقاف عودة السائل مرة أخرى عن طريق جعل الجزء الخارجي من الرئتين يلتصق بداخل صدرك، أو يتم وضع أنبوب في صدرك لتصريف السائل بانتظام في المنزل.