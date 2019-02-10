شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من «عُشبة» تعالج شرايين القلب المسدودة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تداول أنباء مغلوطة عن قدرة محلول “عشبة الماياسل” على شفاء شرايين القلب المسدودة نهائيا.
وأكد “النمر” في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ”تويتر” أن هذا الأمر غير صحيح تماما، وحذر مما ينشر على صفحات مواقع التواصل.
وقال النمر في تغريدته: “تحذير.. انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أن محلول عشبة الماياسل شفاء نهائي لشرايين القلب المسدودة”.
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