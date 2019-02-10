شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك بيعانى من التهاب الجيوب الأنفية.. هذه الطرق تخفف من الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيوب الأنفية مشكلة شائعة عند الأطفال لأنهم أكثر حساسية للإصابة بها، ويواجه الطفل ألم حول الأنف وألم في الوجه أثناء الإصابة بالجيوب الأنفية.

أما عن طرق العلاج التقليدية للبالغين فعادة ما يتم إعطاء المضادات الحيوية، ولكن لا يمكن تطبيق هذه الطريقة على الأطفال لأن استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى بعض الآثار الضارة على الطفل على المدى البعيد.

الطرق الطبيعية لن تترك أي آثار ضارة على الطفل بالإضافة إلى العلاجات التى يصفها الطبيب ومنها: استنشاق بخار الماء الساخن

يعمل البخار بشكل أفضل لعلاج أعراض عدوى الجيوب الأنفية، يمكن أن يساعد طفلك على التخلص من الفضلات داخل الأنف ، يجب أن يستنشق الطفل بخار الماء الساخن مرتين في الأسبوع، بعدها لا تعرض طفلك مباشرة إلى التيارات الباردة، وقم بتغطية الأنف لفترة من الوقت .

حمام ماء دافئ

سوف يعطي الحمام الدافئ الكثير من الراحة للطفل، يمكنك أيضًا استخدام منشفة دافئة كبديل للحمام دافئ من خلال وضعها على الأنف والخدين ويتم إزالتها بعد أن تبرد.

ترطيب الجسم والحصول على السوائل

يمكن لبعض التغييرات الطفيفة في نمط الحياة والنظام الغذائي حماية الطفل من عدوى الجيوب الأنفية على المدى الطويل، اجعل الطفل يشرب المزيد من الماء لأن الترطيب سيعمل على تنظيف جيوب الطفل.

يجب أيضًا تقديم الأطعمة التي يمكن أن تزيد من مناعة الطفل، كما يساعد لان نظام المناعة القوي يعمل على محاربة العدوى، كما سيمنع تطور العدوى.

استخدام بعض الزيوت العطرية التى تزيل الاحتقان

يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية مثل الأوكاليبتوس والليمون والخزامى في علاج الجيوب الأنفية لأن هذه الزيوت لها عوامل احتقان طبيعية، ولكن لا تضع الزيت العطري مباشرة على جلد الطفل، استنشاق رائحة الزيت العطري قد يساعد على قتل العدوى.

إذا لم تظهر هذه العلاجات أي نتائج فعالة في علاج عدوى الجيوب الأنفية ، فيجب عليك زيارة الطبيب على الفور دون أي تأخير، و يجب أيضًا عدم إعطاء أي دواء أو رذاذ أنفي للطفل دون استشارة الطبيب المختص.