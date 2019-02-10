شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن نزول دم الحيض أثناء الحمل وما مدى خطورته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم نزول دم الحيض من أفضل المميزات للمرأة فى فترة الحمل، ولكن ماذا لو رأيتِ قطرات من الدم تشبه الدورة الشهرية هل هذا الأمر آمن على صحتك وصحة الجنين أم أن هناك خطورة..هذا ما سنعرفه فى هذا التقرير، بحسب موقع "Woman Health mag".

هل النزيف البسيط أثناء الحمل أمر طبيعى أم لا ؟

هناك أشياء يجب وضعها فى الاعتبار عند نزول الدم أثناء الحمل، فإذا كان النزيف بسيطاً أو قليلاً للغاية فهذا الأمر طبيعي، حيث قالت جوان ستون، مديرة وحدة طب الجنين في أحد مستشفيات نيويورك الأمريكية: "من المحتمل أن يحدث نزيفاً بسيطاً في حوالي 30 % من النساء الحوامل في الثلث الأول من الحمل إلا إن هذا الأمر طبيعياً وليس به خطورة، ولكن يُفضل أن تذهبى للطبيب للاطمئنان.

ويمكن أن يحدث النزيف في أي وقت، ولكن عادة بعد ممارسة الجنس، أو حوالي من 3 إلى 4 أسابيع من بداية الحمل.

متى يجب أن تشعرى بالقلق من النزيف أثناء الحمل؟

إذا كان النزيف شديداً وغزيراً يجب أن تشعرى بالقلق، حيث قد يكون علامة على الإجهاض، لكن الإجهاض ليس هو التفسير الوحيد، حيث يمكن أن يعني النزيف المستمر أن المشيمة قد نمت في عنق الرحم.

يمكن أن يكون النزيف الثقيل الذي يشبه الدورة الشهرية في وقت لاحق من الحمل علامة على شيء أكثر خطورة مثل الولادة المبكرة قبل الأوان أو تمزق المشيمة (عندما تنفصل المشيمة عن الرحم).

إذا لاحظتِ وجود دم وكنت قلقة بشأنه - وخصوصًا إذا كنتِ تعانين من أي ألم معه، يجب أن تذهبى للطبيب فوراً.