اكثر امراض الطحال انتشاراً

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إن وظائف الطحال الأولية هي تصفية الدم والمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض. ولكن ماذا يحدث عندما يمرض الطحال؟

يتواجد الطحال في الجزء العلوي الأيسر من البطن ، ويحميه القفص الصدري ، وهو أكبر عضو في الجهاز اللمفاوي – دوران جهاز المناعة، فهو يعيد تدوير خلايا الدم الحمراء القديمة ويخزن الصفائح الدموية (أي مكونات الدم التي تساعد على وقف النزيف) وخلايا الدم البيضاء.

وظائف الطحال

المهمة الرئيسية الطحال هي تصفية الدم، فمع تدفق الدم إلى الطحال ، فإنه يقوم بإجراء خدمة مراقبة الجودة ، وكشف خلايا الدم الحمراء القديمة أو التالفة. يتدفق الدم من خلال متاهة من الممرات في الطحال، وتتدفق الخلايا السليمة بشكل مستقيم ، ولكن الخلايا غير الصحية التي يتم اعتبارها غير صحية يتم تفكيكها بواسطة خلايا دم بيضاء كبيرة تسمى البلاعم macrophages.

وبمجرد تحطيم خلايا الدم الحمراء ، يخزن الطحال البقايا المفيدة ، مثل الحديد ، والتي تعود في نهاية المطاف إلى نخاع العظام ، مما يجعل الهيموجلوبين (الجزء المحتوي على الحديد في الدم).

كما يخزن الطحال الدم – يمكن للأوعية الدموية في الطحال أن تتسع بشكل كبير، ففي البشر ، يتم حفظ حوالي 1 كوب من الدم في الطحال ، وعلى استعداد للإفراج عنه إذا كان هناك فقدان كبير للدم ، بعد وقوع حادث .

ويلعب الطحال أيضًا دورًا في الاستجابة المناعية عن طريق الكشف عن مسببات الأمراض (البكتيريا ، على سبيل المثال) ، وإنتاج خلايا الدم البيضاء كرد فعل.

يتم تخزين حوالي ربع الخلايا الليمفاوية لدينا (نوع من خلايا الدم البيضاء) في الطحال في أي وقت.

الطحال يزيل الصفائح الدموية القديمة من الدم ؛ كما أنها بمثابة خزان للصفيحات.

مع تطور الجنين ، يجعل الطحال خلايا الدم الحمراء ، ولكن بعد الشهر الخامس من الحمل ، يتوقف.

ينتج الطحال أيضا مركبات تسمى opsonins ، مثل properdin و tuftsin ، التي تساعد جهاز المناعة.

ملحق الطحال(Accessory spleen)

يقدر أن 10-15٪ من الناس لديهم طحال إضافي، عادة ما يكون الطحال الثاني أصغر بكثير – حوالي 1 سم (سم) في القطر، وبشكل عام لا يسبب أي مشاكل صحية.

أكثر أمراض الطحال انتشاراً

تضخم الطحال (Enlarged spleen)

يمكن أن يحدث هذا بسبب مجموعة متنوعة من الحالات ، مثل كرا ت الدم البيضاء المعدية (الأحادية) ، وسرطان الدم (مثل اللوكيميا) ، والالتهابات البكتيرية ، وأمراض الكبد.

وفي بعض الأحيان ، يقوم الطحال بعمله المعتاد ، لكنة يكون مفرط النشاط (فرط نشاط الطحال) ؛ فعلى سبيل المثال ، تدمير الكثير من خلايا الدم الحمراء أو الصفائح الدموية.

مرض الخلايا المنجلية(Sickle cell disease)

هذا شكل من أشكال الأنيميا الموروثة، وتتميز الحالة بنوع غير فعال من الهيموجلوبين، وفي هذا الشكل من فقر الدم ، يتم تشكيل خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي (على شكل هلال) ومنع تدفق الدم ، مما تسبب في تلف الأعضاء ، بما في ذلك الطحال.

نقص الصفيحات(Thrombocytopenia)

إذا تم تضخيم الطحال ، فقد يخزن الكثير من الصفائح الدموية ، مما يعني أنه لا يوجد ما يكفي في بقية الجهاز الدوري للجسم، بدون الصفائح الدموية المتاحة للمساعدة في تجلط الدم ، والأعراض الأولية لنقص الصفيحات يحدث النزيف.

سرطان الطحال (Spleen cancer)

إذا بدأ السرطان في الطحال ، يُعرف باسم سرطان الطحال الأساسي، وإذا كان ينتشر إلى الطحال من موقع آخر ، فإنه يسمى الثانوي، وكلا النوعين من السرطان نادر.

احتشاء الطحال (Splenic infarction)

إذا انخفض تدفق الدم إلى الطحال ، فإنه يعرف بإحتشاء الطحال ( يحدث هذا إذا تم قطع الدم عن طريق الشريان الطحالي ) بواسطة جلطة دموية. هذا غالبا ما يكون مؤلما للغاية ، ويعتمد العلاج على السبب الأساسي للمرض

تمزق الطحال (Ruptured spleen)

يمكن أن يحدث هذا بعد الإصابة ويؤدي إلى نزيف داخلي يهدد الحياة، وفي بعض الأحيان ، سوف ينفجر الطحال في وقت الإصابة ؛ في أوقات أخرى ، سوف ينفجر بعد أيام أو أسابيع، بعض الأمراض ، مثل الملاريا

استئصال الطحال: هل يمكنني العيش بدون الطحال؟

يحتاج بعض الناس إلى إزالة طحالهم جراحيًا (استئصال الطحال) والأكثر شيوعًا أن ذلك يرجع إلى تمزّق الطحال ، ولكن قد يكون أيضًا بسبب تضخم الطحال ، أو اضطرابات دموية معينة ، أو بعض أنواع السرطان ، أو العدوى ، أو حالات نمو غير سرطانية.

على الرغم من أن هذا الجهاز ذو الحجم المتواضع يقوم بمجموعة من المهام الهامة ، إلا أنه من الممكن العيش بدونه ، ويمكن للأنسجة الأخرى ، مثل الغدد الليمفاوية والكبد أن تقوم بتنفيذ مهام الطحال جزئيا . ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين تمت إزالة الطحال لديهم هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.