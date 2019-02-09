شكرا لقرائتكم خبر عن لو رياضى .. خد بالك من الإصابة وتعرف على حالة إصبع ماليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصبع ماليت أو ما يسمى بإصبع المطرقة عبارة عن إصابة في نهاية الإصبع تؤدى إلى الانحناء للداخل نحو راحة اليد، ولن تتمكن من تقويم نهاية إصبعك لأن الوتر الذي يربط العضلات بعظم الأصابع يمتد، ويكون إصبعك فى هذا الوقت مؤلمًا ومتورمًا أيضًا، وفي بعض الحالات، لا يتمزق الوتر لكن جزءًا صغيرًا من العظم يكسر الإصبع حيث يعلق الوتر.

ووفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى، فإن إصبع ماليت هو إصابة رياضية شائعة.



اصبع ماليت

متى تحصل على مساعدة طبية؟

انتقل إلى أقرب وحدة صحية سريعا إذا كنت تعتقد أن لديك إصبع ماليت، وحاول إبقاء يدك مرفوعة حتى يراك الطبيب، فهذا سوف يساعد على الحد من أي تورم وألم، وإذا كنت ترتدي خاتما على الإصبع المتأثر، فيجب عليك إزالته، لأن التورم سيجعل من الصعب إزالة الخاتم لاحقا، أو قد يؤدي إلى قطع تدفق الدم إلى إصبعك.

ويمكنك تناول مسكن للألم بدون وصفة طبية مثل الباراسيتامول للمساعدة في تخفيف الألم، وبمجرد أن يتم رد إصبعك، فإن وضع كيس ثلج عدة مرات في اليوم لمدة 10 إلى 20 دقيقة قد يساعد أيضًا في تقليل الألم والتورم.



علاج اصبع ماليت

علاج إصبع ماليت

سيتم وضع إصبعك في جبيرة بلاستيكية، مما يبقيها مستقيمة، مع انحناء النهاية قليلاً إلى الخلف، وستظل قادرًا على ثني إصبعك في العقلة الوسطى، ويجب ارتداء الجبيرة ليلاً ونهارًا لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع للسماح لوجهتي الوتر الممزق بالبقاء معاً والشفاء، ومن المهم جدًا ألا تنحى نهاية إصبعك لأنها قد تبطئ الشفاء وتقلل من فعالية العلاج، وذلك مع ترك المفصل الأوسط للإصبع حرًا حتى تتمكن من الاستمرار في تحريكه لمنع حدوث أي صلابة.

وهناك حاجة لعملية جراحية فقط إذا كان لديك أيضا إصبع مكسور، والجلد مقطع، أو في حالات نادرة غند فشل شفاء الإصبع.

كيفية الحفاظ على إصبعك نظيفا

يجب أن يبقي إصبعك المجفف نظيفًا في جميع الأوقات، ومن المهم أن تغسل إصبعك والجبيرة على الأقل مرة واحدة في اليوم، باتباع هذه الإرشادات:

• اﺑﻖِ إﺻﺒﻌﻚ ﻣﺴﺘﻮٍ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ.

• اغسل إصبعك وجففه باستخدام الصابون والماء، و أبقِ الطرف النهائي مستقيمًا في جميع الأوقات من خلال إبقاء إصبعك مسطّحًا على الطاولة، وقد يكون من الأسهل إذا ساعدك شخص ما على القيام بذلك كل يوم، لأن أي حركة في نهاية إصبعك سوف تؤخر شفاء الوتر، وقد تتسبب في ضرر دائم.