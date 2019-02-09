شكرا لقرائتكم خبر عن ده مش مجرد خجل وبس.. تعرف على علامات الاضطراب الاجتنابي وكيف تسيطر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو مشاعرك الاجتماعية دايما فى النازل ومش مناسبة للموقف ودايما حساس تجاه النقد السلبي والرفض.. خد بالك مشكلتك مش مجرد حالة خجل ولكن أقرب لاضطراب الشخصية الاجتنابي، الذى قد يسبب مشاكل كبيرة تؤثر على القدرة على التفاعل مع الآخرين والحفاظ على العلاقات في الحياة اليومية، وهنا نقدم لك كل التفاصيل عن هذا الاضطراب وفقا لما ذكره موقع " WEBMD" الطبى.

أعراض اضطراب الشخصية الاجتنابي

- تجنب العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المدرسية خوفًا من النقد أو الرفض.

- غالباً ما يتصورون أنفسهم أقل شأناً من الآخرين.

- احترام الذات متدني

- العزلة الذاتية

- عندما يكون الشخص في المواقف الاجتماعية خائفًا من التحدث خوفًا من قول شيء خاطئ أو تلعثم أو إحراج آخر.

- عدم الارتياح في المواقف الاجتماعية

- يشعرون في كثير من الأحيان بعدم الكفاءة الاجتماعية.

- تعليقات الآخرين حول خجلك أو عصبيتك في الأوساط الاجتماعية قد تبدو مثل الانتقاد أو الرفض.

- الخوف من الرفض الذي غالباً ما يجعل من الصعب الاتصال بأشخاص آخرين.

- قد تكون مترددًا في البحث عن صداقات، ما لم تكن متأكدًا من أن الشخص الآخر سيحبك.

- عندما تكون في علاقة ما، تكون خائفًا من مشاركة المعلومات الشخصية أو التحدث عن مشاعرك.

ووفقًا لدليل التشخيص والإحصاء للاضطرابات العقلية التابع لجمعية الطب النفسي الأمريكية (DSM-5) ، يجب على الشخص الذي تم تشخيص حالته بأنه مصاب باضطراب الشخصية المتجنبة إظهار أربعة معايير على الأقل من:

- يتجنب الأنشطة المهنية التي تنطوي على اتصال كبير بين الأشخاص، وذلك بسبب المخاوف من النقد أو الرفض.

- غير راغب في الانخراط مع الناس ما لم يكونوا متأكدين من كونهم محبوبين.

- يظهر ضبط النفس داخل العلاقات الحميمة بسبب الخوف من التعرض للظلم أو السخرية.

- ينشغل بالانتقادات أو الرفض في المواقف الاجتماعية.

- يكون سىء في المواقف الجديدة بين الأشخاص بسبب مشاعر عدم الكفاءة.

- الآراء الذاتية يترجمها على أنها غير كفؤة اجتماعيًا أو غير جذابة بشكل شخصي أو أدنى من الآخرين.

- يحجم بشكل غير عادي عن تحمل المخاطر الشخصية أو الانخراط في أي أنشطة جديدة لأنها قد تكون محرجة.

تشخيص اضطراب الشخصية لا يمكن أن يحدث في مرحلة الطفولة لأن الخجل أو الخوف من الغرباء أو الإحراج الاجتماعي أو كونه حساسًا للنقد غالباً ما يكون جزءًا طبيعيًا من نمو الطفل والمراهق.

ويستطيع أخصائي الصحة العقلية تقييم الأعراض الخاصة بك ، وإجراء تشخيص دقيق ، واقتراح خيارات العلاج المناسبة.

طرق التعامل مع الاضطراب الاجتنابي

يشمل على العلاج بالكلام من خلال الجلسات النفسية، وإذا تم تشخيص حالة موجودة بالفعل، مثل الاكتئاب أو اضطراب القلق، يمكن أيضًا استخدام الأدوية المناسبة.