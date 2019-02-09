فيروس الورم الحليمى البشرى يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20٪

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كوريا الجنوبية أن المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري من النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ينتشر الفيروس الذي يصاب به 80% من الناس في مرحلة ما من حياتهم، عن طريق الاتصال الوثيق مثل النشاط الجنسي، كما أنه أكثر الأمراض شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية.

ومن المعروف بالفعل أن بعض سلالات فيروس الورم الحليمي البشري تسبب السرطان، ولكن الآن تشير الأدلة الحديثة إلى أنه يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب أيضاً.

ويظل مرض القلب هو القاتل رقم واحد في المملكة المتحدة، ويقدر أنه مسئول عن 30% من الوفيات على مستوى العالم ، وفقاً لـ HEART UK

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون بيانات عن 63411 امرأة كورية في سن الثلاثين أو أكثر ممن لم يصبن بأمراض القلب في بداية الدراسة.

وقال العلماء إن أكثر من 7% من النساء اللائي تمت دراستهن من عام 2011 إلى عام 2016 كان لديهن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة.

وأظهرت النتائج التي نشرت في دورية "أبحاث الدورة الدموية" أن النساء اللواتي يعانين من سلالات عالية المخاطر أكثر عرضة بنسبة 22٪ للإصابة بأمراض القلب.

وظلت النتائج صحيحة عندما تم hgأخذ فى الاعتبار عوامل الخطر المعروفة، مثل التدخين ومستويات ممارسة الرياضة والسمنة في الاعتبار.

,جدير بالذكر أن فيروس الورم الحليمي البشري، يوجد منه أكثر من 100 نوع، والتي تصيب جلدك والأغشية الرطبة المبطنة لجسمك، ويمكن أن jؤثر حوالي 30 سلالة على الأعضاء التناسلية ، والتي تعتبر 13 منها "عالية المخاطر" لأنها يمكن أن تؤدي إلى سرطان عنق الرحم.