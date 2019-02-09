تطوير دواء جديد لـ"السرطان" يعمل بتكتيك "حصان طروادة"

طور باحثون دواءًا جديدًا للسرطان، يعمل بتكتيك "حصان طروادة"، نجح في التسلل إلى الخلايا وعلاج 6 أشكال للمرض القاتل في مجموعة من التجارب البريطانية.

ويقول الباحثون إن العلاج أثبت فعاليته في مراحل متقدمة من السرطان لدى المرضى ممن توقفت لديهم الاستجابة للعلاجات الأخرى، وتقلصت الأورام أو توقفت عن النمو، بمعدل 5.7 أشهر، وما يصل إلى 9.5 أشهر.

واستفاد نحو 27% من المرضى المصابين بسرطان المثانة، و27% من مرضى سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى 14% من مرضى سرطان المبيض، بعد تجربة الدواء المطور.

وسُجلت استجابات إيجابية لدى 13% من مرضى سرطان المريء، و13% من المصابين بأورام في الرئة غير صغيرة، و7% من حالات سرطان بطانة الرحم.

ويطلق العقار الجديد المبتكر، واسمه "tisotumab vedotin" أو (TV)، مادة سامة لقتل الخلايا السرطانية من الداخل

واختبر معهد أبحاث السرطان في العاصمة البريطانية، لندن، ومستشفى "Royal Marsden"، العقار في نحو 150 مريضًا، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وتجري الآن المزيد من التجارب التي ستتوسع لتشمل أنواعًا أخرى من السرطان، بما في ذلك الأمعاء والبنكرياس والرأس والرقبة.

وقال قائد الدراسة، البروفيسور يوهان دي بونو، "يتمتع علاج (TV) بآثار جانبية يمكن التحكم بها، ورأينا بعض الاستجابات الجيدة لدى المرضى في تجربتنا، خاصة أن جميعهم في مراحل متقدمة من السرطان، وعولجوا مسبقًا بأدوية أخرى، ولقد بدأنا بالفعل بتجارب إضافية لهذا الدواء الجديد في أنواع مختلفة من الأورام، وكعلاج للمرحلة الثانية من سرطان عنق الرحم، حيث كانت معدلات الاستجابة عالية بشكل خاص".

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