شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط نفسيتها فى الحمل.. راحة الحامل تنتج أطفال متميزين فى العلوم والحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة بريستول أن النفسية الجيدة للحامل تجعلها تلد أطفال متميزين فى العلوم الرياضيات.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “MedicalXpress”، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 1600 امرأة حامل شاركت في دراسة الأطفال في التسعينات. ثم نظروا في مهارات التفكير الرياضي والعلمي وحل المشكلات لذريهم في سن 8 و 11 و 13 في المدرسة باستخدام اختبارات مصممة خصيصاً.

وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تربط بين الصحة النفسية للآباء والأمهات والرياضيات والقدرات العلمية لنسلهم بعد سنوات.

وتكشف النتائج أن الأمهات اللواتي لديهن نفسية جيدة قبل ولادتهن كانوا أكثر عرضة لأن يكون لديهم طفل جيد في الرياضيات والعلوم، مقارنة بالنساء المصابات بالإكتئاب او حالتهم النفسية كانت ضعيفة فى الحمل.

وكانت الأمهات اللواتي نفسيتهن جيدة يركزن على أنفسهن من حيث الأكل والشرب، وبعد الولادة أكثر عرضة لتوفير نظام غذائي للأطفال يساعدونهم على نمو الدماغ، وعلى قراءة القصص بشكل أكثر تكراراً لهم والاهتمام بواجبات أطفالهم المدرسية والتقدم الأكاديمي.