شكرا لقرائتكم خبر عن جراحات السمنة تحميك من تليف الكبد بسبب الدهون.. دكتور أحمد السبكى يوضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تنتهى المزايا التى يحصل عليها مريض السمنة المفرطة بعد إجراء إحدى جراحات السمنة على التمتع بجسم رشيق والتخلص من الدهون فقط، خاصة فى ظل عدم القدرة على القيام بهذا الأمر من خلال برامج الرجيم القاسية، ولكن هناك مزايا طبية أخرى كثيرة يحصل عليها فى التخلص من العديد من الأمراض، مثل السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول بالدم وما يليها من أمراض القلب والمخ وغيرها.

وللحديث عن هذه المزايا، التقى ”الخليج 365” الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لأمراض السمنة، للحديث عن مزايا عمليات جراحات السمنة المفرطة فى علاج أمراض الكبد، وتوضيح كيف تساهم فى حمايته من الدهون وأضرارها على الكبد.

دور جراحات السمنة فى الوقاية من تليف الكبد

فى البداية، يؤكد الدكتور أحمد السبكى، أن جراحات السمنة المفرطة لها دور فعال فى التخلص من دهون الكبد، حيث يعتقد البعض أن تأثير السمنة المفرطة يقتصر على السكر والضغط فقط، موضحًا أن دهون الكبد يمكن أن تؤدى إلى زيادة إنزيمات الكبد ثم التهاب الكبد ومن ثم يجد المريض نفسه معرض للإصابة بمرض "تليف الكبد".

انفوجراف يوضح مزايا علاج السمنة

وأضاف السبكى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هناك فئة كبيرة تتعامل مع دهون الكبد باعتبارها أمر طبيعى ولا نعطيها الاهتمام المطلوب، ولا يتم التركيز من قبل المرضى لعلاجها، مشيرا إلى أن العلم الحديث تطرق إلى أنه من بين مزايا عمليات السمنة المفرطة إنها تعالج مشاكل الكبد، وتساهم فى القضاء على دهون الكبد ومن ثم تمنع الالتهاب أو تليف الكبد لإنه فى حالة تليف الكبد فإنه لا يصبح هناك علاج نهائى للمشكلة.

التحاليل أثبتت دور جراحات السمنة فى نتائج جيدة لمرضى دهون الكبد

وأشار الدكتور احمد السبكى، إلى أن كل الحالات تم علاجها من دهون الكبد بعد إجراء عمليات السمنة المفرطة، وحماية أنفسهم من أضرار دهون الكبد، مؤكدا إن هذه النتائج الإيجابية ظهرت بشكل واضح فى التحاليل قبل وبعد إجراء العملية، كما أوضح الدكتور أحمد السبكى، أن عمليتا تكميم المعدة بالمنظار، أو التحويل المصغر، تقضى تمامًا على دهون الكبد، ولكن تعد عملية التحويل المصغر للمعدة هى الأقوى للحفاظ على الوزن، فضلا عن أنها العملية التى تعيش مع المريض العمر كله.

انفوجراف يوضح معلومات هامة عن علاقة السمنة بأمراض الكبد

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، أن مرضى التدهن الكبدى لا يذهبون إلى جراح السمنة من البداية، ويتعاملون مع الأطباء المتخصصين فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، مشيرًا إلى ضرورة وجود حملات توعية بمخاطر دهون الكبد، وكيف يمكن أن تؤدى هذه الدهون إلى الالتهاب المزمن للكبد، بعد ارتفاع إنزيمات الكبد، وصولًا إلى حالات التليف، وبالتالى لابد من التنسيق الكامل بين أطباء الباطنة وأمراض الجهاز الهضمى وأطباء جراحات السمنة المفرطة، فى إطار التوعية الشاملة بأمراض الكبد والأضرار البالغة التى تسببها الدهون.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، على أن دهون الكبد لا يتم علاجها إلا من خلال التخلص من الوزن الزائد، موضحًا أن هذا التخلص لا يتم أحيانًا إلا من خلال عمليات إنقاص الوزن خصوصا فى حالات السمنة المفرطة والمتوسطة.

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