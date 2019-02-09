شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. نصائح للحفاظ على وزن الطفل وحمايته من السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الإكثار من تناول الحلويات وعدم ممارسة التمارين الرياضية يتعرض الأطفال للسمنة المفرطة، لذلك يقدم ”الخليج 365” نصائح طبية لإنقاص وزن الطفل بطريقة صحية وفقا لما ذكره موقع parents. ـ الحد من تناول الوجبات الدسمة والسريعة ـ تشجيع الطفل على تناول الخضروات والفواكه ـ تناول الطعام بكميات صغيرة على مدار اليوم ـ عدم الإفراط فى تناول المقليات والموالح ـ تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية ـ الحد من تناول السكريات واستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية ـ عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة ويفضل تناول الطعام قبل النوم بساعتين

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. نصائح للحفاظ على وزن الطفل وحمايته من السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.