شكرا لقرائتكم خبر عن التهابات جلدية وتسمم.. إيه ممكن يحصل لو طفلك قرب للبرفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى بعض العطور على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التى تسبب مشاكل صحية عديدة ومنها الالتهابات وضيق التنفس والأمراض السرطانية، وتكون العطور أكثر ضررا على صحة الأطفال خصوصا إذا ابتلع الطفل بعض العطور أو وضعها على بشرته. ووفقا لما ذكره موقع poison فإن أضرار العطور على صحة الطفل هى: البرفان 1: العطور قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية نظرا لاحتوائها على المواد الكيميائية والكحول، لذلك يجب عدم وضعها أمام الأطفال. 2: شرب العطور يسبب التسمم نظرا للمواد الخطيرة الموجودة بها، لذلك إذا تناولها الطفل يجب الذهاب للطبيب فورا لإجراء الفحوصات وإنقاذ الطفل. 3: تسبب العطور ضررا كبيرا على صحة الجهاز المناعى وتؤثر على صحة الجسم.

أضرار البرفان 4: تسبب العطور تهيجا والتهابات شديدة على الجلد. 5: فى حالة استنشاق المرأة الحامل العطور قد يتعرض الجنين لتشوهات والعيوب الخلقية. 6: يخفض من نسبة السكر فى الدم، لذلك قد يؤثر على مرض السكر. 7: تسبب العطور اضطرابات فى ضغط الدم وكميته المتدفقة إلى الدماغ.

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