سيدة بريطانية تتعرض لاعتداء جنسي في مصعد برج في دبي

اعتدى رجل على سيدة بريطانية "35 عاما"؛ بينما كانت تستخدم المصعد في برج أعمال، في منطقة الخليج التجاري بدبي.

وسافرت السيدة إلى الإمارات مؤخرا لزيارة زوجها المقيم في دبي، ووقعت الحادثة أثناء استخدامها المصعد للوصول إلى مركز تعليم رياضة اليوغا، الذي يقع في الطابق الـ 37 من برج "أسبيكت" للأعمال.

وكشفت المحكمة الجنائية في دبي أن المعتدي اندفع إلى السيدة في المصعد وبدأ يتحرش بها، بينما كانت خائفة جدا لدرجة أنها لم تستطع الصراخ وطلب المساعدة.

كما ذكرت السيدة أن الرجل وقف خلفها بداية وعلى مقربة شديدة من جسدها، وعندما حاولت الابتعاد وإنقاذ نفسها، منعها المعتدي وحاصرها في المصعد، لتدرك سريعا ما يحاول فعله.

وجرت الحادثة في حي راق من دبي، يدعى الخليج التجاري، في 11 نوفمبر الماضي، في حين غادر المعتدي المصعد إلى الطابق الـ 34، تاركا الضحية في حالة من الصدمة والارتباك.

وخلال التحقيقات، لجأت الشرطة لكاميرات المراقبة الأمنية ولتحليل الحمض النووي للمهاجم، حتى تمكنت في نهاية المطاف من كشف هويته والقبض عليه.

وفي إطار المحاكمة الجارية، أنكر الرجل تهمة "الاعتداء الجنسي" الموجهة إليه، بينما يصدر الحكم النهائي للقضاء، في 25 فبراير / شباط الجاري.

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