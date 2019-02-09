شكرا لقرائتكم خبر عن داء التقبيل.. عدوى تنتقل من خلال اللعاب وعلاجه يحتاج للراحة التامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داء التقبيل أو مرض التقبيل، ينتشر عبر فيروس ينتقل خلال اللعاب، وهذا هو السبب في تسميته بهذا الاسم، وخلال التقرير المنشور علي موقع "HEALTHLINE" ، نتعرف على هذا المرض.

أوضح التقرير، أن كثيرا من الأشخاص يصابون بعدوى EBV ، بدءا من الطفل بعد عامه الأول إلي مرحلة المراهقة، وينتشر الفيروس من خلال الاتصال المباشر مع اللعاب من فم شخص مصاب أو سوائل جسدية أخرى مثل الدم، كما ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي وزرع الأعضاء، ويمكن التعرض للفيروس عن طريق السعال أو العطس، أو بالتقبيل، أو بمشاركة الطعام أو المشروبات مع من يعاني منه.

وأشار التقرير، إلى أن فترة حضانة الفيروس هي الفترة الزمنية التي تفصل بين الإصابة بالعدوى وبين بداية ظهور الأعراض، وتستمر من أربعة إلى ستة أسابيع والأعراض عادة ما تستمر لمدة شهر، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

-حمى.

-التهاب في الحلق.

-انتفاخ الغدد الليمفاوية في الرقبة والإبطين.

-صداع.

-إعياء.

-ضعف العضلات.

-تورم في اللوزتين.

-التعرق اليلي.

ويتم اكتشاف المرض عن طريق إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تساهم في الحصول علي تحديد المرض، وأيضا لتحديد نوع العلاج اللازم والذي يتطلب الراحة التامة، وذلك وفقا للتقرير المنشور.