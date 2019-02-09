شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الشاى الأسود بالليمون للتخسيس ولشباب دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الأسود له بعض المحبين، والذين يعشقون تناوله، فهو له مذاق مميز وغريب في نفس الوقت، ولكن في حقيقة الأمر هو من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان كمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم.



الشاي الاسود

والليمون يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المميزة والخاصة، كفيتامين سي ومضادات الأكسدة وعناصر غذائية أخري هامة لصحة الجسم.

وعند وضع الشاي الأسود مع عصير الليمون، يساهم ذلك في الحصول علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وهذا ما تم تأكيده من قبل موقع "heahlthline"، والذي أوصي بتناول هذه الوصفة للحصول علي فوائدها التي لا تعد، التي من أهمها الحصول على جشم رشيق ومشدود، وأيضا تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وتجديد خلايا الجسم، وتنقيته والحصول على شباب دائم.



الليمون

طريقة إعداد الوصفة

- قم بتحضير كوب من الشاي الأسود المغلي على النار والذي يوضع داخله شرائح الليمون.

- اترك المشروب حتي يهدأ من السخونة وقم بتناوله مرة في اليوم للحصول على فوائده الكثيرة.