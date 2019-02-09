شكرا لقرائتكم خبر عن "الليبوزاركوما" نوع نادر من سرطان الأنسجة الرخوة على أى جزء بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الليبوزاركوما " هى نوع نادر من سرطان الأنسجة الرخوة الذى ينشأ من الأنسجة الدهنية، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، ولكن معظم الحالات تشمل الفخذين وجوف البطن.

يؤثر هذا النوع من الأورام وفقا لتقرير موقع " boldsky" على الخلايا الضامة مثل الفخذ والساقين والبطن وخلف الركبة ، ونادرا ما يؤثر سرطان الأنسجة اللينة على البشرة ، ولكن السبب فى نمو الخلايا السرطانية ما زال غامضا.

يؤثر هذا النوع من الأورام على البالغين بين سن 40 و 60 ولكنه ليس محدودًا بقدر ما يمكن أن يحدث في أي عمر يمكن أن يصيب الأطفال ، خلال فترة المراهقة .

عادةً ما يظهر الليبوزاركوما عادةً ككتلة من الدهون تحت المخاطية أو تحت الجلد غير يمكن أن تنتشر الليبوزاركوما في جميع أنحاء جسمك بما في ذلك الأعضاء والأنسجة الداخلية الحيوية.



خيارات علاج الليبوزاركوما

أعراض الليبوزاركوما

فى المراحل الأولى من الورم ، تميل الأعراض إلى أن تكون أقل وضوحًا ، مما يؤدى إلى أن يتحقق المريض من أى ورم قد يظهر فى الأنسجة الرخوة، لأن معظم الأشخاص الذين يعانون من نمو الورم السرطاني لا يشعرون بالمرض أو أي ألم.

تختلف الأعراض وفقًا للجزء المتأثر من الجسم على النحو التالى:

1. في الذراعين والساقين يحدث تورم مع ضعف فى الأطراف.

2. في البطن يحدث تورم في البطن مع آلام.

3. الإمساك الدموي وزيادة الوزن الانتفاخ.

أسباب الليبوزاركوما

السبب الدقيق لليبوزاركوما مازال غامض، على الرغم من عدم وضوح واضح للعامل المسبب ، إلا أن الأطباء والباحثين لديهم معلومات كافية للإشارة إلى أن الليبوزاركوما تحدث عند وجود خطأ فى الحمض النووى.

قد تتطور الليبوزاركوما في الجسم في حالة حدوث خطأ أو طفرات في الشفرة الوراثية لخلايا الدهون، بسبب التراكم السريع للخلايا الدهنية، مما يؤدي إلى تكوين كتلة أو ورم من الخلايا غير الطبيعية.



الليبوزاركوما فى الأنسجة الرخوة

خيارات علاج الليبوزاركوما

وفقا لتقرير الموقع يختلف علاج الليبوزاركوما حسب نوع وحجم الورم : على النحو التالى :

الجراحة:

خيار العلاج المتبع في الغالب من أجل الليبوزاركوما هو الجراحة، ويكون الهدف الرئيسي للجراحة هو إزالة جميع الخلايا السرطانية ، وغالبا ما يحاول الجراح إزالة الورم الليبوزاركوما بأكمله.

تعتبر الجراحة الحل الأمثل للحالات التي لم ينتشر فيها الورم إلى الأعضاء الأخرى، في معظم الحالات ، يكون البتر هو الحل لأنه أفضل طريقة لإزالة السرطان تمامًا.

العلاج الإشعاعي:

من خلال استخدام أشعة قوية مثل الأشعة السينية والبروتونات ، لقتل الخلايا السرطانية، يستخدم العلاج الإشعاعي عندما تفشل الجراحة في إزالة جميع الخلايا السرطانية لمنع تجدد أو تكرار الورم.

العلاج الكيماوي:

في العلاج الكيميائي يتم استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانية، على الرغم من عدم ذكر دور العلاج الكيميائي في علاج الليبوزاركوما بوضوح ، إلا أنه يوصى به في الحالات التي تكون شديدة للغاية وفرص تكرار الورم محتملة.