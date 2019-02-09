شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حساسية الضوء بالأدوية وتقليل التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رهاب الضوء هو الحالة التى تؤذى فيها الأنوار الساطعة عينيك، وهناك اسم آخر لهذا الشرط هو "حساسية الضوء"، وهو يسبب أعراضا مختلفة، تتراوح من التهيجات البسيطة إلى حالات الطوارئ الطبية الخطيرة.



علاج حساسية الضوء

والحالات الخفيفة تجعلك تحوم فى الغرفة المضاءة أو فى الخارج، وفى الحالات الشديدة تسبب هذه الحالة ألمًا كبيرًا عندما تتعرض عيناك لأى نوع من أنواع الضوء تقريبًا.

الصداع النصفى

حساسية الضوء هو أحد الأعراض الشائعة للصداع النصفى، حيث إن الصداع الشديد الذى يمكن أن يحدث بسبب عدد من العوامل بما فى ذلك التغيرات الهرمونية، والأغذية، والإجهاد، والتغيرات البيئية.



علاج حساسية الضوء

المشاكل التى تؤثر على الدماغ

يرتبط حساسية الضوء عادة ببعض الحالات الخطيرة التى تؤثر على الدماغ. وتشمل هذه:

التهاب الدماغ

يحدث التهاب الدماغ بسبب عدوى فيروسية أو سبب آخر

التهاب السحايا

هذه عدوى بكتيرية تسبب التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكى. يمكن أن يؤدى الشكل البكتيرى إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الدماغ وفقدان السمع والنوبات وحتى الموت.

نزيف فى المنطقة تحت العنكبوتية

يحدث نزيف تحت العنكبوتية عندما يكون لديك نزيف بين دماغك وطبقات الأنسجة المحيطة. يمكن أن يكون قاتلاً أو يؤدى إلى تلف فى الدماغ أو سكتة دماغية.



علاج حساسية الضوء

بعض الحالات التى تسبب الحساسية للضوء تعتبر حالات طبية طارئة، فإذا كان لديك هذا العرض وأية أعراض أخرى مرتبطة بأحد هذه الشروط فيجب عليك طلب الرعاية الطبية الفورية.

تشمل الأعراض ما يلى:

رؤية ضبابية

ألم أو حرق فى عينك

احمرار

الإحساس بأن لديك شىء فى عينك

تشمل الأعراض ما يلي:

صداع شديد

حمى

ارتباك

تشمل الأعراض ما يلى:

حمى وقشعريرة

صداع شديد

تصلب الرقبة

استفراغ وغثيان

تشمل الأعراض ما يلى:

الصداع المفاجئ فى مؤخرة رأسك

التهيج والارتباك

انخفاض الوعى

خدر فى أجزاء من جسمك

الرعاية المنزلية

الابتعاد عن ضوء الشمس وإبقاء الأضواء خافتة فى الداخل يمكن أن تساعد فى جعل حساسية الضوء أقل إزعاجًا، كما أن إبقاء عينيك مغلقتين أو تغطيهما بنظارة مظلمة وملوّنة يمكنهما أيضًا توفير الراحة.

يعتمد نوع العلاج الذى تحتاج إليه على السبب الأساسى، وأنواع العلاج تشمل: