طريقة إعداد وتحضيركيك النسكافية بالكروكان

المقادير8 اشخاص

علبة كروكان

كوب ماء دافئ

كوب حليب دافئ

3 معالق من بيكاربونات الصودا

معلقتان بينج باودر

ثلاث أكواب من الدقيق

معلقتان فانيلا

كوب من زيت ذرة

كوب ونصف من السكر

عدد 2 بيض

معلقتان نسكافيه

مقادير الكريمة كوب ونصف من حليب

معلقتان نسكافيه

2 باكيت كريمة خفق

علبة قشطة

لوز محمص حسب الرغبة

طريقة التحضير

قومي بخلط الزيت والسكر والبيض والفانيلا في إناء، ثم قومي بخلص الدقيق والبيكنج باودر وبيكاربونات الصودا في إناء آخر، ثم ضيفي معلقتان من النسكافيه إلى الخليب واخلطيهم جيدًا في إناء ثالث، ثم اخلطي الدقيق إلى الحليب وقومي بتقليب العجين بسرعة وضيفي مع التقليب خليط البيض والسكر والفانيلا.

أحضري صينية مناسبة وادهنيها بالزيت ورشي عليها قليل من الدقيق ثم ضعي العجين بالصينية واتركيها بالفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج. بعد ذلك اتركي العجين حتى يبرد تمامًا ثم قسميه من الوسط.

اخلطي الماء بالنسكافية ورشيها على الطبقة الأولى من الكيك لتتشرب النسكافيه.ولتحضير الكريمة قومي بخفق الحليب بالكريمة الخفق مع النسكافية والقشطة.

ولتحضير كريمة الكروكان ضعي مقلاة على نار هادئة وبها السكر وانتظري حتى يذوب السكر ليصبح شبيه بالكريم كراميل، ثم ضيفي اللوز المحمص إلى الكراميل واتركيه حتى يبرد تمامًا وبعد ذلك اطحني الخليط حتى يصبح بالحجم الذي تفضليه.

ادهني الطبقة الأولة من الكيك بالكريمة وخليط الكروكان ثم ضعي فوقها الطبقة الثانية من الكيك فوق الحشو. ويدهن الكيك في النهاية بالكريمة ويزين بالكروكان.

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