شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار مرض السكر ونصائح للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون ولا يفرق بين صغير أو كبير ، حتى الآن لم يظهر علاج محدد لمرض السكر ولكنها أدوية تساعد على ضبط مستوى السكر والحفاظ على الجسم من الإصابة بالغيبوبة والأزمات التى يتعرض لها المرضى.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن الإضرار التى يسببها مرض السكر هى:

اضرار مرض السكر



مرض السكر

1: يسبب مرض السكر الاصابة بإمراض القلب والأوعية الدموية ويسبب الازمات والجلطات.

2: يزيد من خطر الاصابة بالفشل الكلوى حيث إنه يؤثر على الكلى ووظائفها.

3:يزيد الشعور بالاكتئاب والتوتر والقلق.

4:يسبب مرض السكر الشعور الدائم بالإرهاق والتعب وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

5:اهمال علاج مرض السكر قد يسبب العمى وهو من الاضرار الخطيرة التى يسببها مرض السكر.

6:يسبب الاصابة بالجلطة وتنميل الاطراف وعدم القدرة على الشعور بالنهايات العصبية.

7:من أخطر الاضرار التى يسببها مرض السكر هو عدم التئام الجروح بسرعة مما يقلل من فرص الشفاء.

8:يسبب الاصابة بالقدم السكر وبتر الاصابع على المدى البعيد.

9:يضعف القدرة الجنسية وفشل الانتصاب.

10:قد يزيد من خطر الاصابة بالإجهاض والإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.

11:يسبب خلل ومشاكل فى العظام والعضلات.



فواكه

وهناك بعض النصائح للوقاية من مرض السكر وهى

نصائح للوقاية من مرض السكر

1: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حيث إنها تحافظ على صحة الجسم وتحد من خطر الاصابة بمرض السكر.

2: تجنب تناول الوجبات السريعة، حيث انها تحتوى على نسبة كبيرة من الزيوت والدهون التى تزيد من الاصابة بالسمنة وبالتالى تسبب مرض السكر.

3:عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، حتى لا يسبب التخمة والسمنة.

4: الحد من تناول الاطعمة الحلويات.