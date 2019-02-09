شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضغط الدم المرتفع هو الحالة التى تحدث عندما تكون قراءات ضغط الدم لديك ثابتة بين 140 فوق و90 ​​، أو أعلى من تلك المعدلات على مدى عدة أسابيع.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وفقا لموقع " bloodpressureuk"، فإن هذا الضغط العالى يضع ضغطًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية، و مع مرور الوقت تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا أمراض القلب والكلى ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ببعض أشكال الخرف.



اسباب ارتفاع ضغط الدم

علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم

لا يكون لارتفاع ضغط الدم عادة أي علامات أو أعراض، لذلك فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم عن طريق قياسه.

ومع ذلك لا تعني القراءة المرتفعة الوحيدة بالضرورة ارتفاع ضغط الدم.، يمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على ضغط دمك خلال اليوم ، لذا سيأخذ طبيبك عددًا من قراءات ضغط الدم لترى أن كانت عالية مع مرور الوقت أم لا.

عادة ما يقول الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد إنهم يعانون من الصداع.



اعراض ارتفاع ضغط الدم

اسباب ارتفاع ضغط الدم

بالنسبة لمعظم الناس ، قد لا يكون هناك أكثر من سبب لارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من عدم تحيدد بالضبط ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك عدة عوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم إذا :

تناول أطعمة تحتوى على الكثير من الملح.

عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات.

عدم ممارسة نشاط بدنى بصورة معتدلة.

أصحاب الوزن الزائد.

شرب الكثير من الكحول.



اسباب اضافية لارتفاع ضغط االدم

أسباب إضافية لارتفاع ضغط الدم

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم والتي لا يمكنك السيطرة عليها وتشمل هذه:

العمر: عند تقدمك في السن يمكن أن تتراكم آثار نمط حياة غير صحية وتتسبب فى ارتفاع ضغط الدم.

التاريخ العائلي: أنت في خطر أكبر إذا كان لدى أفراد عائلتك ارتفاع في ضغط الدم.

قد يكون بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم المرتبط بحالة طبية أخرى ، مثل مشاكل الكلى ففى تلك الحالة فإن علاج المشكلة الطبية قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لديهم إلى طبيعته.



تأثير ارتفاع ضغط الدم على الجسم

تأثير ارتفاع ضغط الدم على صحتك

ارتفاع ضغط الدم قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة في المستقبل، حيث يمكن أن يؤثر ضغط الدم المرتفع على جسمك بعدة طرق:

القلب:

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم فى نوبة قلبية وقصور القلب.

العقل:

ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي في السكتات الدماغية، كما تم ربطه ارتباطًا وثيقًا ببعض أشكال الخرف.

الكلى:

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب أمراض الكلى.

الأطراف:

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مرض الشرايين، والذي يمكن أن يؤثر على الساق.