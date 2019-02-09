إنفوجراف.. فعاليات منتدى الصحة العالمي بالقمة العالمية للحكومات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد القمة العالمية للحكومات، التي تعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من 10 إلى 12 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة نحو 4000 شخصية من 140 دولة، فعاليات منتدى الصحة العالمي، الأحد 10 فبراير/شباط.



ويلقي الكلمة الافتتاحية عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وفي الجلسة الأولى، التي تحمل عنوان "تكنولوجيا المستقبل في خدمة الرعاية الصحية"، يتحدث الدكتور شافي أحمد، مساعد العميد بكلية بارتس ولندن للطب، وفي الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان: أمراض المستقبل.. هل نحن مستعدون لها؟، يتحدث بيتر سبيجر، مدير معهد ماكس بلانك للمواد الغروية والأسطح الفاصلة بألمانيا، وفي الجلسة الثالثة، التي تأتى تحت عنوان: العلاج بالخلايا.. خيارات جديدة لمواجهة التحديات الصحية، يتحدث الدكتور روبرت جيه حربري، مؤسس شركة سيليولاتيري.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن فعاليات المنتدى:



