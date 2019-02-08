الشرقاوي يكشف تفاصيل الإسعافات الأولية للكسور

كشف الدكتور محمد إبراهيم الشرقاوي إستشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري عن الأسعافات الأولية للكسور.

وقال الشرقاوي في حديث خاص إلى موقع "العرب اليوم"، "أولا لا بد من التأكد من العلامات الحيوية للمريض وهي على الترتيب سلامة عملية التنفس وسلامة جهاز الدورة الدموية عن طريق فحص نبض المصاب فإذا وجد اي خلل فلا بد من البدء بعملية الإنعاش القلبي".

وأضاف "بعد ذلك يتم تثبيت الكسر على وضعه، وهنالك طرق عدة كاستخدام قطعة من الخشب وربط الطرف بقطعة من القماش او ربط الطرف المصاب بالطرف الاخر في حالة الأطراف السفلية وبالجسم في حالة الأطراف العلوية".

وشدد استشاري الجراحة على ضرورة "عدم تحريك المصاب تحسبا لوجود أية إصابات اخرى وخصوصا الابتعاد عن تحريك الرقبة لحين وصول المساعدة الطبية، اما اذا كان هناك خطر اكبر كحدوث حريق في السيارة فيجب سحب المريض من مكان الخطر بعد تثبيت الرأس والرقبة، فإذا كان هناك عدد كافي من الاشخاص فيقوم اربعة أشخاص بنقل المريض كقطعة واحدة مع ضمان ثبات الرأس ويقوم الشخص المعني بنقل الطرف المصاب بسحب وشد الطرف الى حين انتهاء عملية النقل اذا كان هناك نزيف خارجي يتم وضع قطعة نظيفة من القماش ورفع مستوى الطرف المصاب يجب عدم إعطاء المريض اي طعام او شراب تحسبا لإجراء أية عملية طارئة".

واختتم الدكتور الشرقاوي نصائحه قائلًا "وبعد وصول المساعدة الطبية أو نقل المصاب إلى المستشفى يتم إعطاء المريض المسكنات لتخفيف الألم وتزويد المريض بالسوائل الوريدية وتحضير الدم أو مشتقاته في بعض الحالات، كما يتم تنظيف الكسور المضاعفة والتأكد من سلامة وصول الدم للطرف المصاب وسلامة الاعصاب كما يتم تقييم المصاب كاملا لاحتمالية وجود إصابات أخرى".

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