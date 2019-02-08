نور الدين يكشف أسرار أحدث تقنية فى عالم التجميل

كشف أخصائي جراحات التجميل الدكتور مروان نور الدين أن عالم التجميل يشهد طفرة هائلة فى التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة المرتبطة بمجالاته وفروعه, فظهور ما يسمى بتقنية "SMP" يعتبر تطورًا ملحوظا داخل هذا العلم وبخاصة أن هذه التقنية تعمل على رسم مجموعة من النقط الصغيرة بالحبر الطبيعى على فروة الرأس بين الشعر لإعطاء مظهر الشعر الصغير, والهدف من تقنية ال "SMP" هو تغطية فروة الرأس حيث يكون الجلد مرئيا بشكل واضح بسبب الشعر الخفيف أو الصلع حيث يزيد وضوح جلد فروة الرأس.

وقال الدكتور مروان نور الدين "إن تقنية SMP تستخدم أيضا لتغطية الندبات فى الرأس أو الحروق القديمة أو الجروح أو عمليات زراعة الشعر السابقة, كما أن جلسة SMP تستغرق حوالى 4 ساعات وتعتمد على المنطقة المطلوب إخفائها ويحتاج الشخص عادة ما بين 2: 3 جلسات يفصل بينهم من 2: 4 اسابيع بين كل جلسة وتكون النتيجة فورية".

وأضاف الدكتور مروان نور الدين تستخدم هذه التقنية من خلال إبرة خاصة لحقن الصبغة الطبيعية تحت الجلد بشكل سطحى جدا لإعطاء إنطباع بوجود شعر على الرأس.

وأوضح الدكتور مروان نور الدين أن أكثر الحالات إستفادة من هذه التقنية الشخص الذى يعانى من الصلع الوراثى والمنطقة المانحة غير كافية أو الأشخاص الذين لا يمكن أن يخضعوا الى إجراء أى جراحات بسبب مرض مزمن فى الكلى أو الكبد أو القلب ويرغبوا فى إخفاء الصلع, بافضافة الى الأشخاص الذين قاموا بعملية زراعة الشعر فى السابق وما زال الصلع موجود أو الكثافة غير كافية , بالإضافة الى الأشخاص الذين لا يريدون أى إجراء جراحى.

وأشار الدكتور مروان نور الدين أن تقنية SMP تحتاج كل فترة طويلة الى وضع لمسات بسيطة بنفس التقنية على مدار أوقات مختلفة للحفاظ على المظهر الأخير الذى يريد أن يظهر به الشخص.

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